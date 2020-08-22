Лига Европы

Главный тренер Интера — о матче против Севильи в финале Лиги Европы.

Севилья оказалась сильнее Интера в финале Лиги Европы и завоевала трофей. Главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте дал свой комментарий по матчу.

"Сейчас у меня нет обилия причин для сожаления. Мои игроки действительно отдали всех себя борьбе, в матче против команды, которая привыкла к таким поединкам. Думаю, сегодня опыт в итоге и сыграл решающую роль.

Был сложный, во многом равный матч. Во втором тайме судьбу матча мог решить один-единственный эпизод. У нас было несколько моментов, а потом нам сильно не повезло с отскоком от Ромелу Лукаку.

Сейчас мои игроки должны, прежде всего, думать о том, какой огромный объем работы они выполнили в течение сезона. О том, насколько им удалось прибавить. Они дошли до финала. Многие молодые футболисты получили большой багаж ценного опыта на протяжении всего сезона. Теперь они могут продолжить свой путь, будучи уверенными в себе и своих силах", — приводит слова Антонио Конте официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Севилья — Интер.