Судейская бригада во главе с Виктором Копиевским будет работать на матче Серветт — Ружомберок.
Виктор Копиевский, фото комитета арбитров УАФ
27 августа 2020, 10:41
Украинская бригада арбитров, которую возглавит Виктор Копиевский, получила назначение на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между швейцарским Серветтом и словацким Ружомбероком — сообщил официальный сайт УАФ.
Помогать Копиевскому будут арбитры на линии Владимир Высоцкий и Виталий Скобля. Обязанности четвертого арбитра исполнит Дмитрий Кривушкин.
Матч Серветт — Ружомберок состоится в четверг, 27 августа, в Женеве. Начало в 21:15 по киевскому времени.