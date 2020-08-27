Лига Европы

Судейская бригада во главе с Виктором Копиевским будет работать на матче Серветт — Ружомберок.

Украинская бригада арбитров, которую возглавит Виктор Копиевский, получила назначение на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между швейцарским Серветтом и словацким Ружомбероком — сообщил официальный сайт УАФ.

Помогать Копиевскому будут арбитры на линии Владимир Высоцкий и Виталий Скобля. Обязанности четвертого арбитра исполнит Дмитрий Кривушкин.

Матч Серветт — Ружомберок состоится в четверг, 27 августа, в Женеве. Начало в 21:15 по киевскому времени.