Украина 27 августа 2020, 10:13 Катерина Монзуль — лучший арбитр УПЛ сезона-2019/20 Катерина Монзуль опередила Виталия Романова и Евгения Арановского. Катерина Монзуль, Getty Images 27 августа 2020, 10:13 По результатам опроса клубов УПЛ, Катерина Монзуль (Харьков) признана лучшим арбитром сезона-2019/20 — сообщил официальный сайт Премьер-лиги. Второе место в опросе занял Виталий Романов (Днепр), третье — Евгений Арановский (Киев). В настоящий момент Монзуль работает на финальном турнире Женской Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что Виктор Скрипник стал лучшим тренером сезона-2019/20, а УПЛ определила лучших игроков в различных номинациях. Источники УПЛ Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте