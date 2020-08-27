По результатам опроса клубов УПЛ, Катерина Монзуль (Харьков) признана лучшим арбитром сезона-2019/20 — сообщил официальный сайт Премьер-лиги.

Второе место в опросе занял Виталий Романов (Днепр), третье — Евгений Арановский (Киев).

В настоящий момент Монзуль работает на финальном турнире Женской Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Виктор Скрипник стал лучшим тренером сезона-2019/20, а УПЛ определила лучших игроков в различных номинациях.