Лига Европы

Главным арбитром матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между Риекой и Колосом будет Тьягу Мартинш.

Судейский комитет Европейского футбольного союза доверил провести матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между Риекой и Колосом португальским арбитрам — сообщил официальный сайт УЕФА.

Обязанности главного арбитра исполнит 40-летний Тьягу Мартинш. Статус арбитра ФИФА Мартинш получил в 2015 году. В его послужном списке 4 матча в Лиге чемпионов и 12 матчей в Лиге Европы.

Помогать ему будут арбитры на линии Бруну Алвеш Жезуш и Педру Алмейда. Четвертый арбитр — Элдер Мальейру.

Матч Риека — Колос состоится в четверг, 24 сентября. Начало в 21:45 по киевскому времени.