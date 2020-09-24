Лига Европы

Football.ua представляет анонс матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Десна проведет первый в своей истории еврокубковый поединок в Вольфсбурге в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Вольфсбург — Десна

Четверг, 24 сентября, 21:15. Вольфсбург, Фольксваген-Арена. Арбитр — Лоуренс Виссер (Бельгия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

В четверг вечером Десна пополнит список команд, которые представляли Украину в еврокубках и, естественно, сделает все возможное, чтобы продолжить выступления в Лиге Европы.

Ни для кого не секрет, что Десна является "андердогом" в противостоянии с представителем Бундеслиги, но это вовсе не значит, что шансов одолеть Вольфсбург у подопечных Александра Рябоконя нет.

Скорее, наоборот. "Волки" наверняка будут действовать первым номером, но умение Десны надежно обороняться и остро атаковать известно всем. Главное — не перегореть перед матчем психологически.

У Вольфсбурга и Десны в нынешнем сезоне одинаковый объем официальной игровой практики.

Хозяева обыграли в Кубке Германии Унион Фюрстенвальде (4:1), в Лиге Европы разгромили Кукеси (4:0) и разошлись миром с Байером в Бундеслиге (0:0).

Десна все три матча провела в первенстве УПЛ: победа над Зарей (3:1) и ничьи с Динамо (0:0) и Ингульцом (1:1).

К слову, в поединке против дебютанта Премьер-лиги тренерский штаб произвел существенную ротацию состава, так что ключевые исполнители смогли отдохнуть перед выездом в Германию.

В составе Вольфсбурга точно не сыграют (если верить словам тренера) Понграчич, Мбабу и Вильям. Десна же накануне лишилась нападающего Филиппова, перешедшего в Сент-Трюйден, а Мудрика Рябоконь решил оставить дома.

Интересные факты

- Десна дебютирует в европейских клубных турнирах.

- Вольфсбург дважды встречался с украинскими командами и оба раза в сезоне-2019/20: 2 победы (Александрия, 3:1 и 1:0) и 2 поражения (Шахтер, 1:2 и 0:3).

- Вольфсбург выиграл 8 из последних 10-ти еврокубковых матчей на своем поле (2 поражения — от Шахтера 1:2 и от Гента 1:3).

- Вольфсбург забивает в последних 13-ти домашних матчах еврокубков.

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