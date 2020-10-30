Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.
Реал Сосьедад — Наполи, GEtty Images
30 октября 2020, 01:59
Наполи отправился в гости к Реалу Сосьедад в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.
Победителя данного противостояния определил единственный гол Политано, который и принес в копилку неаполитанцев непростые три очка.
В компенсированное ко второму тайму время Наполи остался в меньшинстве из-за удаления нападающего Виктора Осимхена, но воспользоваться этим футболисты Сосьедада не успели.
Смотрите видео гола и обзор матча Реал Сосьедад — Наполи:
Реал Сосьедад — Наполи 0:1
Голы: Политано, 56
Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель (Барренечеа, 79), Саньян, Ле Норман, Монреаль — Мерино (Субименди, 79), Гевара, Сильва — Порту (Хон, 67), Исак (Виллиан, 67), Оярсабаль (Гуриди, 86).
Наполи: Оспина — Хисай, Максимович, Кулибали, Руи — Бакайоко, Демме (Руис, 89), Лоботка (Мертенс, 61) — Политано (Ди Лоренцо, 61), Петанья (Осимхен, 61), Инсинье (Лосано, 22).
Предупреждения: Ле Норман — Лосано, Осимхен.
На 90+3-й минуте удален Виктор Осимхен (Наполи) (повторное предупреждение).