Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

Наполи отправился в гости к Реалу Сосьедад в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

Победителя данного противостояния определил единственный гол Политано, который и принес в копилку неаполитанцев непростые три очка.

В компенсированное ко второму тайму время Наполи остался в меньшинстве из-за удаления нападающего Виктора Осимхена, но воспользоваться этим футболисты Сосьедада не успели.

Смотрите видео гола и обзор матча Реал Сосьедад — Наполи:

Реал Сосьедад — Наполи 0:1

Голы: Политано, 56



Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель (Барренечеа, 79), Саньян, Ле Норман, Монреаль — Мерино (Субименди, 79), Гевара, Сильва — Порту (Хон, 67), Исак (Виллиан, 67), Оярсабаль (Гуриди, 86).



Наполи: Оспина — Хисай, Максимович, Кулибали, Руи — Бакайоко, Демме (Руис, 89), Лоботка (Мертенс, 61) — Политано (Ди Лоренцо, 61), Петанья (Осимхен, 61), Инсинье (Лосано, 22).



Предупреждения: Ле Норман — Лосано, Осимхен.



На 90+3-й минуте удален Виктор Осимхен (Наполи) (повторное предупреждение).