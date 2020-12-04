Кипер провел очень достойный матч.
Никола Василь, instagram.com/nikola_vasilj22
04 декабря 2020, 11:24
В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы луганская Заря дома победила английский Лестер (1:0).
На 90+3 минуте у Лестера возник самый реальный шанс отыграться и увести из Запорожья одно очко, но против был кипер луганчан босниец Никола Василь.
Форвард Дженгиз Ундер сделал все, чтобы мяч оказался в сетке ворот, но Василь, в стиле лучших вратарей мира, сумел отразить удар. Не сейв, а загляденье.
Отметим, что авторитетный портал WhoScored оценил игру вратаря украинской команды в 7,5, а лучшим игроком матча стал Денис Фаворов.