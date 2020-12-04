Лига Европы

Кипер провел очень достойный матч.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы луганская Заря дома победила английский Лестер (1:0).

На 90+3 минуте у Лестера возник самый реальный шанс отыграться и увести из Запорожья одно очко, но против был кипер луганчан босниец Никола Василь.

Форвард Дженгиз Ундер сделал все, чтобы мяч оказался в сетке ворот, но Василь, в стиле лучших вратарей мира, сумел отразить удар. Не сейв, а загляденье.

Отметим, что авторитетный портал WhoScored оценил игру вратаря украинской команды в 7,5, а лучшим игроком матча стал Денис Фаворов.