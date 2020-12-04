Фаворов: Радость от победы смазала информация о том, что Брага выиграла

Лига Европы

Футболист оценил историческую игру луганчан.

Защитник луганской Зари Денис Фаворов прокомментировал победу клуба над английским Лестером в рамках группового этапа Лиги Европы.

"Моментами нам игра давалась. Было ощущение, что мы можем больше, и нам под силу выиграть в этом матче. Моментами было тяжело, врать не буду.

Верили, что можем одержать победу. Так и случилось. Радость от победы смазала информация о том, что Брага выиграла в параллельном матче. Смешанные эмоции", — сказал Фаворов в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Видео голов и обзор матча Заря — Лестер можно смотреть на Football.ua.