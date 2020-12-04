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    04 декабря 2020, 10:53

    Фаворов: Радость от победы смазала информация о том, что Брага выиграла

    Футболист оценил историческую игру луганчан.

    Денис Фаворов, ФК Заря
    Денис Фаворов, ФК Заря 04 декабря 2020, 10:53

    Защитник луганской Зари Денис Фаворов прокомментировал победу клуба над английским Лестером в рамках группового этапа Лиги Европы.

    "Моментами нам игра давалась. Было ощущение, что мы можем больше, и нам под силу выиграть в этом матче. Моментами было тяжело, врать не буду.

    Верили, что можем одержать победу. Так и случилось. Радость от победы смазала информация о том, что Брага выиграла в параллельном матче. Смешанные эмоции", — сказал Фаворов в интервью ТК Футбол 1/2/3.

    Видео голов и обзор матча Заря — Лестер можно смотреть на Football.ua.

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