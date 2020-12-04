Лига Европы

Football.ua оценивает действия футболистов луганской Зари в пятого тура Лиги Европы УЕФА против английского Лестера.

Если отбросить все сторонние обстоятельства, то луганской Заре удалось совершить эпохальное достижение в своей новейшей истории — впервые был обыгран соперник из английской Премьер-лиги. При этом, коллектив Виктора Скрипника сумел продемонстрировать содержательный футбол в своем исполнении, а Лестер, порой, не находил способов сопротивления скоростным атакам оппонентов. Уже после матча пришло горькое осознание того, что ситуативный успех ограничится лишь сиюминутной радостью, но с учетом столь провального старта компании стоит задать вопрос самим себе — а верил ли кто-то в подобное после домашних поражений от Браги и АЕК?

Football.ua оценивает игру футболистов луганской Зари в матче на стадионе Славутич-Арена (по 10-балльной шкале).

Заря Луганск

Никола Василь — 8,0. Боснийский голкипер в этот вечер был просто восхитителен. Соперники не особо заставляли Василя испытывать дискомфорт при не самой приятной для него игре на выходе из ворот, а на линии Никола чувствует себя уверенно, что не раз удавалось видеть по ходу предыдущих встреч. На его счету оказались четыре спасения в этом поединке, но три последних из их числа, которые сопровождали финальный отрезок встречи, были по-настоящему роскошны. Итоговый успех Зари берет свои корни именно на линии ее ворот.

Денис Фаворов — 7,5. Долго шел правый защитник Зари к подобному матчу в своем исполнении в этом сезоне. К действиям Фаворова в атакующей фазе просто нет претензий, а на несколько неудачных эпизодов борьбы в обороне можно просто закрыть глаза. У Дениса не такой уж и высокий процент точного паса (70%), но стоит брать во внимания степень риска всех его 40 передач за эту игру. В конечном итоге, один из них стал решающим для единственного гола в матче.

Дмитрий Иванисеня — Жоэль Абу Ханна — 7,0. Дисквалификация Виталия Вернидуба автоматически перевела пару центральных защитников Зари в разряд экспериментальных, но номинальный опорник Иванисеня нисколько не провалился в непривычных для себя условиях, а благодаря большей мобильности спокойно разобрался с Ихеаначо в эпизодах борьбы у своей штрафной. Абу Ханна отыгрывал роль классического столпа в обороне, поэтому отвечал за единоборства, в то время как партнер взял на себя обязанности игры на перехвате. Гармоничная картина.

Андреас Цыганикс — 6,5. Левый защитник луганчан провел большой объем работы в своей зоне, однако его действия были не безгрешными. 20 потерь владения оборачивались неприятными выпадами в освободившуюся зону, а полностью закрыть Дженгиза Ундера латвийцу так и не удалось. Цыганикс неплохо нагружал чужие владения своими верховыми передачами, но большинство из них было перехвачено. В целом, он сумел показать достойный футбол, даже не смотря на имевшиеся грубые ошибки.

Егор Назарина — 6,5. Опорный полузащитник подменял отправившегося в центр обороны Иванисеню и сделал это, с точки зрения игры в обороне, с максимальной степенью эффективности. Да, в наступательных действиях Назарине явно не хватало уверенности, как у партнера по команде, но, в совокупности с практически подчистую выигранными дуэлями, мелкий пас на среднюю и дальнюю дистанцию в его исполнении позволял команде не особо терять в атакующем потенциале.

Владлен Юрченко — 7,5. Центральные защитники команды Скрипника много комбинировали между собой, но спускаться и забирать мяч у них должен был именно Владлен. Юрченко провел целостных поединок, периодически теряя мяч в не требовавших того ситуациях, но это вполне было продиктовано его положением разыгрывающего в команде, против которого были направлены основные усилия в прессинге от соперников. Забитый мяч мог бы еще сильнее украсить его выступление, но перекладина ворот на Славутич-Арене оказалась против этого.

Владислав Кочергин — 7,5. Полузащитник дал хорошую моторику в левом фланге атаки, и основательно потрепал игроков Лестера в этой зоне. По сути, Кочергина бросили один на один с фланговым защитником, поэтому замену Рикарду Перейры после перерыва вполне можно объяснить — имевшего желтую карточку соперника Владислав бы непременно посадил бы на второе предупреждение своими рывками.

Владислав Кабаев — 6,5. Владислав, с горем пополам, но привыкает к новой позиции под нападающим. Очередная игра не принесла голевых действий с его стороны, но утверждать, что он плохо выполнял свои обязанности на поле было бы несправедливо. У Кабаева не было возможностей для нанесения удара по воротам в этой игре, равно как и критически не хватало времени на принятия решений под прессингом. С другой стороны, даже в таких условиях имеем 95%-й по точности пас в его исполнении.

Александр Гладкий — 6,0. Опытный украинский форвард в этом поединке продолжил отыгрывать для своей команды роль главного борца за мяч внутри чужих владений и на подступах к ним, однако был недостаточно заметен именно в завершающей стадии атак. В модели игры Скрипника Гладкому отводится одна из наименее заметных ролей на футбольном поле, поэтому для того, чтобы хоть как-то выделяться на фоне остальных партнеров, ему необходимо либо забивать, либо проделывать объем работы на грани своих возможностей. Этот матч был не из разряда таковых, где подобный сценарий было бы возможно реализовать.

Артем Громов — 6,5. Нападающий луганчан эпизодически возникал в произвольных зонах на чужой половине поля, где старался придумать дальнейшее продвижение своей команды в атаке. Наряду с этим, Громов образовывал собой первый волнорез для атак соперников, оставив на своем счету 11 успешно проведенных дуэлей — максимальный показатель на обе команды в этот вечер. Моментов для забитых мячей у Артема не было, да и непосредственно в чужих владениях он не получал контроль

Аллахьяр Сайядманеш — иранский форвард ранее в этом сезоне неплохо зарекомендовал себя выходами на поле в качестве поздней замены, поэтому в игре, которая завершалась в стиле "50-на-50" было неудивительным принятие решения о его вступлении в игру со стороны Скрипника. Нападающий сумел отплатить тренерскому штабу за доверие в полной мере, забив исторически важный гол, однако общее время, проведенное игроком на поле, не позволяет в полной мере оценить его выступление. Так и получается, оставляем положительный отзыв, а оценку в 7,0 баллов записываем в уме.

Михайло Перович выходил на замену только лишь благодаря желанию тренерского штаба луганчан сбить темп соперников и затянуть время, так ни разу и не потрогав мяч.