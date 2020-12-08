У азербайджанской команды не хватает игроков в заявке.
Игроки Вильярреала, getty images
08 декабря 2020, 19:53
Матч между Вильярреалом и Карабахом в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы не состоится в назначенное время и дату, сообщает официальный сайт "Желтой субмарины".
В составе азербайджанской команды произошла вспышка коронавируса — у гостей недостаточно футболистов в заявке на игру.
Заявление на сайте Вильярреала гласит, что УЕФА рассмотрит данный инцидент в ближйшее время и вынесет вердикт.
Отметим, что испанская команда уже гарантировала себе первое место в группе, тогда как Карабах не поднимется выше последнего.
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