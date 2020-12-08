Лига Европы

У азербайджанской команды не хватает игроков в заявке.

Матч между Вильярреалом и Карабахом в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы не состоится в назначенное время и дату, сообщает официальный сайт "Желтой субмарины".

В составе азербайджанской команды произошла вспышка коронавируса — у гостей недостаточно футболистов в заявке на игру.

Заявление на сайте Вильярреала гласит, что УЕФА рассмотрит данный инцидент в ближйшее время и вынесет вердикт.

Отметим, что испанская команда уже гарантировала себе первое место в группе, тогда как Карабах не поднимется выше последнего.

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