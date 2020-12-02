Италия

Главный тренер Милана сдал негативный тест на Covid-19 и сможет присутствовать на следующей игре команды.

Менеджер Милана Стефано Пьоли выздоровел после коронавируса и готов вернуться к работе, сообщает Football Italia.

Итальянский тренер пропустил из-за болезни три последних матча своей команды.

"Я очень скучал по работе, это были долгие 18 дней. Последней ночью, когда мне сказали, что результат теста негативный, я долго не мог уснуть, потому что уже ждал своего возвращения.

Я хочу поблагодарить клуб, потому что они быстро оптимизировали весь процесс под удаленную работу. Спасибо всем болельщикам, которые меня поддержали. Также хочу сказать огромное спасибо команде, потому что игроки заставили меня гордиться.

Мне повезло, потому что несмотря на некоторые симптомы, я перенес болезнь довольно легко.

Хочу сказать, что дистанционная работа не так эффективна, ведь наблюдать за игроками с поля – совершенно другое дело. Смотря матчи по телевизору я стал больше понимать тех, кто сидит перед экраном и много критикует команду, ведь понять некоторые ошибки намного сложнее, когда видишь их в телевизоре", — приводит слова Пьоли источник.

Свой первый матч после возвращения главного тренера Милан проведет в четверг, 3 декабря, когда в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы сыграет против Селтика.