Football.ua предлагает вам узнать, кому что нужно в шестом туре.
Реал Сосьедад, getty images
10 декабря 2020, 14:39
Наступило время заключительных поединков группового этапа Лиги Европы, в которых определятся последние обладатели путевок в плей-офф.
Вышли в 1/16 финала
Группа A: Рома
Группа B: Арсенал
Группа С: Славия, Байер
Группа D: Рейнджерс, Бенфика
Группа E: Гранада, ПСВ
Группа G: Лестер, Брага
Группа H: Лилль, Милан
Группа I: Вильярреал
Группа J: Антверпен, Тоттенхэм
Группа K: Динамо Загреб
Группа L: Хоффенхайм, Црвена Звезда
Могут выйти в 1/16 финала
Группа A: ЧФР, Янг Бойз
Группа B: Мольде, Рапид Вена
Группа F: Алкмаар, Наполи, Реал Сосьедад
Группа I: Маккаби Тель-Авив, Сивасспор
Группа K: Фейеноорд, Вольфсберг
Положение в группах
Вылетели
Группа A: ЦСКА София
Группа B: Дандолк
Группа С: Ницца, Хапоэль Беэр-Шева
Группа D: Лех, Стандард
Группа E: ПАОК, Омония
Группа F: Риека
Группа G: Заря, АЕК
Группа H: Спарта, Селтик
Группа I: Карабах
Группа J: ЛАСК, Лудогорец
Группа К: ЦСКА Москва
Группа L: Слован, Гент
Группа А
|ГРУППА A
|1
|
|Рома
|5
|4
|1
|0
|12
|2
|10
|13
|
|2
|
|Янг Бойз
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|1
|7
|
|3
|
|ЧФР Клуж
|5
|1
|2
|2
|3
|8
|-5
|5
|
|4
|
|ЦСКА София
|5
|0
|2
|3
|0
|6
|-6
|2
|
Рома уже гарантировала себе выход с первого места в плей-офф, тогда как ЦСКА точно в евровесне не будет.
Янг Бойз и Клуж разыграют вторую путевку в следующую стадию. Швейцарцам достаточно не проиграть, а румынам нужна победа.
Группа В
|ГРУППА B
|1
|
|Арсенал
|5
|5
|0
|0
|16
|3
|13
|15
|
|2
|
|Мольде
|5
|3
|0
|2
|7
|9
|-2
|9
|
|3
|
|Рапид Вн
|5
|2
|0
|3
|9
|11
|-2
|6
|
|4
|
|Дандолк
|5
|0
|0
|5
|6
|15
|-9
|0
|
Арсенал уже вышел в плей-офф с первой позиции в квартете, а Дандолк точно останется на четвертом месте.
Мольде для прохода дальше нужно не проиграть, но также их устроит поражение в один мяч, если они сами смогут поразить ворота соперника.
Рапид же устроит победа со счетом 1:0, а также в два и более мяча.
Группа С
|ГРУППА C
|1
|
|Славия Прага
|5
|4
|0
|1
|11
|6
|5
|12
|
|2
|
|Байер
|5
|4
|0
|1
|17
|8
|9
|12
|
|3
|
|Ницца
|5
|1
|0
|4
|8
|15
|-7
|3
|
|4
|
|Хапоэль Беер-Шева
|5
|1
|0
|4
|6
|13
|-7
|3
|
Ницца и Хапоэль Беер-Шева уже прекратили борьбу за выход в плей-офф турнира,, тогда как Байер и Славия разыграют первое место.
Чехам будет достаточно и ничейного результата для первой строчки, а вот Байеру нужно только побеждать.
Группа D
|ГРУППА D
|1
|
|Рейнджерс
|5
|3
|2
|0
|11
|7
|4
|11
|
|2
|
|Бенфика
|5
|3
|2
|0
|16
|7
|9
|11
|
|3
|
|Лех
|5
|1
|0
|4
|6
|12
|-6
|3
|
|4
|
|Стандард
|5
|1
|0
|4
|5
|12
|-7
|3
|
Стандард и Лех уже ни на что не претендуют, разве что разыграют между собой третью строчку.
А вот Рейнджерс и Бенфика поборются за первое место. Шотландцам для успешного итога достаточно победить или же набрать очков в последнем туре не меньше, чем Бенфика.
Группа E
|ГРУППА E
|1
|
|Гранада
|5
|3
|1
|1
|6
|3
|3
|10
|
|2
|
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|8
|9
|-1
|9
|
|3
|
|ПАОК
|5
|1
|2
|2
|8
|7
|1
|5
|
|4
|
|Омония
|5
|1
|1
|3
|5
|8
|-3
|4
|
ПАОК и Омония уже не претендуют на выход в плей-офф, тогда как Гранада ПСВ решат судьбу первого места.
Так, испанская команда займет первую строчку, если победит в своем матче или в случае потери очков ПСВ.
Группа F
|ГРУППА F
|1
|
|Наполи
|5
|3
|1
|1
|6
|3
|3
|10
|
|2
|
|Реал Сосьедад
|5
|2
|2
|1
|4
|3
|1
|8
|
|3
|
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|2
|1
|6
|3
|3
|8
|
|4
|
|Риека
|5
|0
|1
|4
|4
|11
|-7
|1
|
Наполи выйдет в плей-офф, если не проиграет Реал Сосьедаду или в случае потери очков АЗ. Баскам же нужна победа или будет достаточно набрать очков не меньше, чем АЗ. В случае победы Реал Сосьедад точно займет первое место.
АЗ выйдет дальше, если победит. Также алкмаарцев устроит ничья при поражении Реал Сосьедада. Первое место АЗ достанется в случае победы над Риекой и при ничьей во втором матче.
Риека уже ни на что не претендует.
Группа G
|ГРУППА G
|1
|
|Лестер Сити
|5
|3
|1
|1
|12
|5
|7
|10
|
|2
|
|Брага
|5
|3
|1
|1
|12
|10
|2
|10
|
|3
|
|Заря
|5
|2
|0
|3
|6
|9
|-3
|6
|
|4
|
|АЕК Афины
|5
|1
|0
|4
|7
|13
|-6
|3
|
Заря и АЕК уже не претендуют на выход из группы. Лестер и Брага, в свою очередь, поборются за первое место.
Лестер гарантирует себе первое место в случае победы над АЕКом или, если наберет очков не меньше, чем Брага.
Группа Н
|ГРУППА H
|1
|
|Лилль
|5
|3
|2
|0
|12
|5
|7
|11
|
|2
|
|Милан
|5
|3
|1
|1
|11
|7
|4
|10
|
|3
|
|Спарта П
|5
|2
|0
|3
|10
|11
|-1
|6
|
|4
|
|Селтик
|5
|0
|1
|4
|7
|17
|-10
|1
|
Селтик и Спарта уже точно не продолжат участие в Лиге Европы, а Милан и Лилль разыграют первое место.
"Догам" хватит победы в матче против Селтика или потери очков Миланом. Итальянцы же должны победить и надеяться на осечку Лилля, чтобы занять первое место.
Группа I
|ГРУППА I
|1
|
|Вильярреал
|5
|4
|1
|0
|14
|5
|9
|13
|
|2
|
|Маккаби Тель-Авив
|5
|2
|2
|1
|5
|7
|-2
|8
|
|3
|
|Сивасспор
|5
|2
|0
|3
|9
|10
|-1
|6
|
|4
|
|Карабах
|5
|0
|1
|4
|4
|10
|-6
|1
Карабах уже точно не поднимется выше последнего место, а Вильярреал не опустится ниже первого. Очное противостояние этих команд не состоится из-за вспышки коронавируса у азербайджанцев.
Сивасспору, чтобы обойти Маккаби, нужна победа. Израильтянам для выхода дальше хватит и ничьей.
Группа J
|ГРУППА J
|1
|
|Антверпен
|5
|4
|0
|1
|8
|3
|5
|12
|
|2
|
|Тоттенхэм
|5
|3
|1
|1
|13
|5
|8
|10
|
|3
|
|ЛАСК
|5
|2
|1
|2
|8
|11
|-3
|7
|
|4
|
|Лудогорец
|5
|0
|0
|5
|6
|16
|-10
|0
|
ЛАСК и Лудогорец закроют для себя евросезон очным противостоянием, а Тоттенхэм попытается отвоевать первое место у Антверпена.
"Шпорам" для этого нужно будет обыграть бельгийцев, которых устроит и ничья.
Группа K
|ГРУППА K
|1
|
|Динамо Загреб
|5
|3
|2
|0
|6
|0
|6
|11
|
|2
|
|Вольфсберг
|5
|2
|1
|2
|6
|6
|0
|7
|
|3
|
|Фейеноорд
|5
|1
|2
|2
|4
|7
|-3
|5
|
|4
|
|ЦСКА М
|5
|0
|3
|2
|2
|5
|-3
|3
|
Динамо Загреб уже гарантировало себе первое место, тогда как ЦСКА точно не сыграет в плей-офф.
Вольфсберг и Фейеноорд в очном противостоянии решат судьбу второй путевки в евровесну. Так, нидерландцам нужна только победа. Австрийцам хватит и ничейного результата.
Группа L
|ГРУППА L
|1
|
|Хоффенхайм
|5
|4
|1
|0
|13
|1
|12
|13
|
|2
|
|Црвена Звезда
|5
|3
|1
|1
|9
|4
|5
|10
|
|3
|
|Слован Либерец
|5
|2
|0
|3
|4
|13
|-9
|6
|
|4
|
|Гент
|5
|0
|0
|5
|3
|11
|-8
|0
Единственная группа, где уже четко определены все места. Результаты шестого тура уже ни на что не повлияют.