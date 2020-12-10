Лига Европы

Football.ua предлагает вам узнать, кому что нужно в шестом туре.

Наступило время заключительных поединков группового этапа Лиги Европы, в которых определятся последние обладатели путевок в плей-офф.

Вышли в 1/16 финала

Группа A: Рома

Группа B: Арсенал

Группа С: Славия, Байер

Группа D: Рейнджерс, Бенфика

Группа E: Гранада, ПСВ

Группа G: Лестер, Брага

Группа H: Лилль, Милан

Группа I: Вильярреал

Группа J: Антверпен, Тоттенхэм

Группа K: Динамо Загреб

Группа L: Хоффенхайм, Црвена Звезда

Могут выйти в 1/16 финала

Группа A: ЧФР, Янг Бойз

Группа B: Мольде, Рапид Вена

Группа F: Алкмаар, Наполи, Реал Сосьедад

Группа I: Маккаби Тель-Авив, Сивасспор

Группа K: Фейеноорд, Вольфсберг

Положение в группах

Вылетели

Группа A: ЦСКА София

Группа B: Дандолк

Группа С: Ницца, Хапоэль Беэр-Шева

Группа D: Лех, Стандард

Группа E: ПАОК, Омония

Группа F: Риека

Группа G: Заря, АЕК

Группа H: Спарта, Селтик

Группа I: Карабах

Группа J: ЛАСК, Лудогорец

Группа К: ЦСКА Москва

Группа L: Слован, Гент

Группа А

ГРУППА A 1 Рома 5 4 1 0 12 2 10 13 2 Янг Бойз 5 2 1 2 7 6 1 7 3 ЧФР Клуж 5 1 2 2 3 8 -5 5 4 ЦСКА София 5 0 2 3 0 6 -6 2

Рома уже гарантировала себе выход с первого места в плей-офф, тогда как ЦСКА точно в евровесне не будет.

Янг Бойз и Клуж разыграют вторую путевку в следующую стадию. Швейцарцам достаточно не проиграть, а румынам нужна победа.

Группа В

ГРУППА B 1 Арсенал 5 5 0 0 16 3 13 15 2 Мольде 5 3 0 2 7 9 -2 9 3 Рапид Вн 5 2 0 3 9 11 -2 6 4 Дандолк 5 0 0 5 6 15 -9 0

Арсенал уже вышел в плей-офф с первой позиции в квартете, а Дандолк точно останется на четвертом месте.

Мольде для прохода дальше нужно не проиграть, но также их устроит поражение в один мяч, если они сами смогут поразить ворота соперника.

Рапид же устроит победа со счетом 1:0, а также в два и более мяча.

Группа С

ГРУППА C 1 Славия Прага 5 4 0 1 11 6 5 12 2 Байер 5 4 0 1 17 8 9 12 3 Ницца 5 1 0 4 8 15 -7 3 4 Хапоэль Беер-Шева 5 1 0 4 6 13 -7 3

Ницца и Хапоэль Беер-Шева уже прекратили борьбу за выход в плей-офф турнира,, тогда как Байер и Славия разыграют первое место.

Чехам будет достаточно и ничейного результата для первой строчки, а вот Байеру нужно только побеждать.

Группа D

ГРУППА D 1 Рейнджерс 5 3 2 0 11 7 4 11 2 Бенфика 5 3 2 0 16 7 9 11 3 Лех 5 1 0 4 6 12 -6 3 4 Стандард 5 1 0 4 5 12 -7 3

Стандард и Лех уже ни на что не претендуют, разве что разыграют между собой третью строчку.

А вот Рейнджерс и Бенфика поборются за первое место. Шотландцам для успешного итога достаточно победить или же набрать очков в последнем туре не меньше, чем Бенфика.

Группа E

ГРУППА E 1 Гранада 5 3 1 1 6 3 3 10 2 ПСВ 5 3 0 2 8 9 -1 9 3 ПАОК 5 1 2 2 8 7 1 5 4 Омония 5 1 1 3 5 8 -3 4

ПАОК и Омония уже не претендуют на выход в плей-офф, тогда как Гранада ПСВ решат судьбу первого места.

Так, испанская команда займет первую строчку, если победит в своем матче или в случае потери очков ПСВ.

Группа F

ГРУППА F 1 Наполи 5 3 1 1 6 3 3 10 2 Реал Сосьедад 5 2 2 1 4 3 1 8 3 АЗ Алкмаар 5 2 2 1 6 3 3 8 4 Риека 5 0 1 4 4 11 -7 1

Наполи выйдет в плей-офф, если не проиграет Реал Сосьедаду или в случае потери очков АЗ. Баскам же нужна победа или будет достаточно набрать очков не меньше, чем АЗ. В случае победы Реал Сосьедад точно займет первое место.

АЗ выйдет дальше, если победит. Также алкмаарцев устроит ничья при поражении Реал Сосьедада. Первое место АЗ достанется в случае победы над Риекой и при ничьей во втором матче.

Риека уже ни на что не претендует.

Группа G

ГРУППА G 1 Лестер Сити 5 3 1 1 12 5 7 10 2 Брага 5 3 1 1 12 10 2 10 3 Заря 5 2 0 3 6 9 -3 6 4 АЕК Афины 5 1 0 4 7 13 -6 3

Заря и АЕК уже не претендуют на выход из группы. Лестер и Брага, в свою очередь, поборются за первое место.

Лестер гарантирует себе первое место в случае победы над АЕКом или, если наберет очков не меньше, чем Брага.

Группа Н

ГРУППА H 1 Лилль 5 3 2 0 12 5 7 11 2 Милан 5 3 1 1 11 7 4 10 3 Спарта П 5 2 0 3 10 11 -1 6 4 Селтик 5 0 1 4 7 17 -10 1

Селтик и Спарта уже точно не продолжат участие в Лиге Европы, а Милан и Лилль разыграют первое место.

"Догам" хватит победы в матче против Селтика или потери очков Миланом. Итальянцы же должны победить и надеяться на осечку Лилля, чтобы занять первое место.

Группа I

ГРУППА I 1 Вильярреал 5 4 1 0 14 5 9 13 2 Маккаби Тель-Авив 5 2 2 1 5 7 -2 8 3 Сивасспор 5 2 0 3 9 10 -1 6 4 Карабах 5 0 1 4 4 10 -6 1

Карабах уже точно не поднимется выше последнего место, а Вильярреал не опустится ниже первого. Очное противостояние этих команд не состоится из-за вспышки коронавируса у азербайджанцев.

Сивасспору, чтобы обойти Маккаби, нужна победа. Израильтянам для выхода дальше хватит и ничьей.

Группа J

ГРУППА J 1 Антверпен 5 4 0 1 8 3 5 12 2 Тоттенхэм 5 3 1 1 13 5 8 10 3 ЛАСК 5 2 1 2 8 11 -3 7 4 Лудогорец 5 0 0 5 6 16 -10 0

ЛАСК и Лудогорец закроют для себя евросезон очным противостоянием, а Тоттенхэм попытается отвоевать первое место у Антверпена.

"Шпорам" для этого нужно будет обыграть бельгийцев, которых устроит и ничья.

Группа K

ГРУППА K 1 Динамо Загреб 5 3 2 0 6 0 6 11 2 Вольфсберг 5 2 1 2 6 6 0 7 3 Фейеноорд 5 1 2 2 4 7 -3 5 4 ЦСКА М 5 0 3 2 2 5 -3 3

Динамо Загреб уже гарантировало себе первое место, тогда как ЦСКА точно не сыграет в плей-офф.

Вольфсберг и Фейеноорд в очном противостоянии решат судьбу второй путевки в евровесну. Так, нидерландцам нужна только победа. Австрийцам хватит и ничейного результата.

Группа L

ГРУППА L 1 Хоффенхайм 5 4 1 0 13 1 12 13 2 Црвена Звезда 5 3 1 1 9 4 5 10 3 Слован Либерец 5 2 0 3 4 13 -9 6 4 Гент 5 0 0 5 3 11 -8 0

Единственная группа, где уже четко определены все места. Результаты шестого тура уже ни на что не повлияют.