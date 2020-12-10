Наступило время заключительных поединков группового этапа Лиги Европы, в которых определятся последние обладатели путевок в плей-офф.

Вышли в 1/16 финала

Группа A: Рома
Группа B: Арсенал
Группа С: Славия, Байер
Группа D: Рейнджерс, Бенфика
Группа E: Гранада, ПСВ
Группа G: Лестер, Брага
Группа H: Лилль, Милан
Группа I: Вильярреал
Группа J: Антверпен, Тоттенхэм
Группа K: Динамо Загреб
Группа L: Хоффенхайм, Црвена Звезда

Могут выйти в 1/16 финала

Группа A: ЧФР, Янг Бойз
Группа B: Мольде, Рапид Вена
Группа F: Алкмаар, Наполи, Реал Сосьедад
Группа I: Маккаби Тель-Авив, Сивасспор
Группа K: Фейеноорд, Вольфсберг

Положение в группах

Вылетели

Группа A: ЦСКА София
Группа B: Дандолк
Группа С: Ницца, Хапоэль Беэр-Шева
Группа D: Лех, Стандард
Группа E: ПАОК, Омония
Группа F: Риека
Группа G: Заря, АЕК
Группа H: Спарта, Селтик
Группа I: Карабах
Группа J: ЛАСК, Лудогорец
Группа К: ЦСКА Москва
Группа L: Слован, Гент

Группа А

ГРУППА A
1 Рома 5 4 1 0 12 2 10 13  
2 Янг Бойз 5 2 1 2 7 6 1 7  
3 ЧФР Клуж 5 1 2 2 3 8 -5 5  
4 ЦСКА София 5 0 2 3 0 6 -6 2  

 

Рома уже гарантировала себе выход с первого места в плей-офф, тогда как ЦСКА точно в евровесне не будет.

Янг Бойз и Клуж разыграют вторую путевку в следующую стадию. Швейцарцам достаточно не проиграть, а румынам нужна победа.

Группа В

ГРУППА B
1 Арсенал 5 5 0 0 16 3 13 15  
2 Мольде 5 3 0 2 7 9 -2 9  
3 Рапид Вн 5 2 0 3 9 11 -2 6  
4 Дандолк 5 0 0 5 6 15 -9 0  

 

Арсенал уже вышел в плей-офф с первой позиции в квартете, а Дандолк точно останется на четвертом месте.

Мольде для прохода дальше нужно не проиграть, но также их устроит поражение в один мяч, если они сами смогут поразить ворота соперника.

Рапид же устроит победа со счетом 1:0, а также в два и более мяча.

Группа С

ГРУППА C
1 Славия Прага 5 4 0 1 11 6 5 12  
2 Байер 5 4 0 1 17 8 9 12  
3 Ницца 5 1 0 4 8 15 -7 3  
4 Хапоэль Беер-Шева 5 1 0 4 6 13 -7 3  

 

Ницца и Хапоэль Беер-Шева уже прекратили борьбу за выход в плей-офф турнира,, тогда как Байер и Славия разыграют первое место.

Чехам будет достаточно и ничейного результата для первой строчки, а вот Байеру нужно только побеждать.  

Группа D

ГРУППА D
1 Рейнджерс 5 3 2 0 11 7 4 11  
2 Бенфика 5 3 2 0 16 7 9 11  
3 Лех 5 1 0 4 6 12 -6 3  
4 Стандард 5 1 0 4 5 12 -7 3  

 

Стандард и Лех уже ни на что не претендуют, разве что разыграют между собой третью строчку.

А вот Рейнджерс и Бенфика поборются за первое место. Шотландцам для успешного итога достаточно победить или же набрать очков в последнем туре не меньше, чем Бенфика.

Группа E

ГРУППА E
1 Гранада 5 3 1 1 6 3 3 10  
2 ПСВ 5 3 0 2 8 9 -1 9  
3 ПАОК 5 1 2 2 8 7 1 5  
4 Омония 5 1 1 3 5 8 -3 4  

 

ПАОК и Омония уже не претендуют на выход в плей-офф, тогда как Гранада ПСВ решат судьбу первого места.

Так, испанская команда займет первую строчку, если победит в своем матче или в случае потери очков ПСВ.

Группа F

ГРУППА F
1 Наполи 5 3 1 1 6 3 3 10  
2 Реал Сосьедад 5 2 2 1 4 3 1 8  
3 АЗ Алкмаар 5 2 2 1 6 3 3 8  
4 Риека 5 0 1 4 4 11 -7 1  

 

Наполи выйдет в плей-офф, если не проиграет Реал Сосьедаду или в случае потери очков АЗ. Баскам же нужна победа или будет достаточно набрать очков не меньше, чем АЗ. В случае победы Реал Сосьедад точно займет первое место.

АЗ выйдет дальше, если победит. Также алкмаарцев устроит ничья при поражении Реал Сосьедада. Первое место АЗ достанется в случае победы над Риекой и при ничьей во втором матче. 

Риека уже ни на что не претендует.

Группа G

ГРУППА G
1 Лестер Сити 5 3 1 1 12 5 7 10  
2 Брага 5 3 1 1 12 10 2 10  
3 Заря 5 2 0 3 6 9 -3 6  
4 АЕК Афины 5 1 0 4 7 13 -6 3  

 

Заря и АЕК уже не претендуют на выход из группы. Лестер и Брага, в свою очередь, поборются за первое место.

Лестер гарантирует себе первое место в случае победы над АЕКом или, если наберет очков не меньше, чем Брага. 

Группа Н

ГРУППА H
1 Лилль 5 3 2 0 12 5 7 11  
2 Милан 5 3 1 1 11 7 4 10  
3 Спарта П 5 2 0 3 10 11 -1 6  
4 Селтик 5 0 1 4 7 17 -10 1  

 

Селтик и Спарта уже точно не продолжат участие в Лиге Европы, а Милан и Лилль разыграют первое место.

"Догам" хватит победы в матче против Селтика или потери очков Миланом. Итальянцы же должны победить и надеяться на осечку Лилля, чтобы занять первое место.

Группа I

ГРУППА I
1 Вильярреал 5 4 1 0 14 5 9 13  
2 Маккаби Тель-Авив 5 2 2 1 5 7 -2 8  
3 Сивасспор 5 2 0 3 9 10 -1 6  
4 Карабах 5 0 1 4 4 10 -6 1

 

Карабах уже точно не поднимется выше последнего место, а Вильярреал не опустится ниже первого. Очное противостояние этих команд не состоится из-за вспышки коронавируса у азербайджанцев.

Сивасспору, чтобы обойти Маккаби, нужна победа. Израильтянам для выхода дальше хватит и ничьей.

Группа J

ГРУППА J
1 Антверпен 5 4 0 1 8 3 5 12  
2 Тоттенхэм 5 3 1 1 13 5 8 10  
3 ЛАСК 5 2 1 2 8 11 -3 7  
4 Лудогорец 5 0 0 5 6 16 -10 0  

 

ЛАСК и Лудогорец закроют для себя евросезон очным противостоянием, а Тоттенхэм попытается отвоевать первое место у Антверпена.

"Шпорам" для этого нужно будет обыграть бельгийцев, которых устроит и ничья. 

Группа K

ГРУППА K
1 Динамо Загреб 5 3 2 0 6 0 6 11  
2 Вольфсберг 5 2 1 2 6 6 0 7  
3 Фейеноорд 5 1 2 2 4 7 -3 5  
4 ЦСКА М 5 0 3 2 2 5 -3 3  

 

Динамо Загреб уже гарантировало себе первое место, тогда как ЦСКА точно не сыграет в плей-офф.

Вольфсберг и Фейеноорд в очном противостоянии решат судьбу второй путевки в евровесну. Так, нидерландцам нужна только победа. Австрийцам хватит и ничейного результата.

Группа L

ГРУППА L
1 Хоффенхайм 5 4 1 0 13 1 12 13  
2 Црвена Звезда 5 3 1 1 9 4 5 10  
3 Слован Либерец 5 2 0 3 4 13 -9 6  
4 Гент 5 0 0 5 3 11 -8 0

 

Единственная группа, где уже четко определены все места. Результаты шестого тура уже ни на что не повлияют. 