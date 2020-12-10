Лига Европы

Главный тренер луганчан дал комментарий после матча.

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы луганская Заря, потерявшая шансы на выход в плей-офф турнира, отправится в гости к Браге.

Виктор Скрипник рассказал о серьезном настрое своей команды на ничего не решающий поединок.

"Для начала, хотелось бы поздравить Брагу с выходом в следующий этап Лиги Европы. На поле выйдут две команды, у которых будет боевой настрой и сильное желание победить. Такие игры товарищескими не бывают, это групповой этап Лиги Европы, хоть уже и этот матч ничего не решает. Тем не менее, мы хотим показать достойную игру. Наша команда отдаст все силы для максимального результата.



Они нас победили в первом нашем противостоянии, хотя игра у обеих команд была на уровне, мы имели хорошие моменты, но нас очень быстро наказали за ошибки и эти ошибки оказались фатальными для нас. У Браги достаточно квалифицированные, достойные и мощные футболисты, они очень сильны. Исход этого группового этапа уже решён, но все же игра завтра будет непростая. Обе команды хотят достичь результата, показать себя и свою игру, играть только на победу, а что будет на самом деле, покажет только завтрашний поединок", — приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, матч Брага — Заря состоится в четверг, десятого декабря, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого матча вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.