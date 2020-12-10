Лига Европы

Football.ua представляет анонс поединка 6-го тура группового раунда Лиги Европы.

Заря уже потеряла шансы на выход из группы в Лиге Европы, поскольку АЕК в предыдущем туре не сумел отобрать очки у Браги.

Брага – Заря

Четверг, 10 декабря, 22:30. Мунисипаль, Брага. Даниэль Стефански (Польша) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Луганская Заря к большому нашему сожалению потеряла шансы на выход из группы Лиги Европы. Подопечные Виктора Скрипника проиграли свои первые три матча в группе и загнали себя в максимально непростую ситуацию. После этого последовала выездная победа над АЕКом и домашние сенсационные три очка в матче против Лестера.

ГРУППА G 1 Лестер Сити 5 3 1 1 12 5 7 10 2 Брага 5 3 1 1 12 10 2 10 3 Заря 5 2 0 3 6 9 -3 6 4 АЕК Афины 5 1 0 4 7 13 -6 3

В этом поединке Заря будет сражаться исключительно за коэффициент Украины в таблице УЕФА и за призовые. Наверняка, дополнительным мотивационным стимулом станет и то обидное поражение от португальской команды во втором туре Лиги Европы.

Брага же попытается одолеть Зарю, ведь есть прекрасная возможность занять первое место в группе. На данный момент у португальцев столько же очков, сколько и у Лестера, но за счет очных встреч англичане остаются на первом месте. Нельзя исключать вариант, что "лисы" не особо серьезно отнесутся к последнему туру Лиги Европы и вполне могут потерять очки в матче против АЕКа.

По причине травм в этом поединке португальцы не смогут рассчитывать на Руя Фонте и Франсишку Моуру. У Зари по-прежнему в лазарете: Руфати, Цвек и Хомченовский. Зато после дисквалификации возвращается Виталий Вернидуб.

Статистика личных встреч

Всего игр: 3 (1 победа Браги, 2 ничьих), забитые голы 5:4

На поле Браги: 1 игра (1 ничья), забитые голы 2:2

На поле Зари: 2 игры (1 победа Браги, 1 ничья), забитые голы 3:2

Самый результативный матч: 2:2 (2018)

прогноз 1:2

Сергей Горбаченко, Football.ua