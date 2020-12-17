Лига Европы

Хавбек Шахтера высказался о весеннем противостоянии с Маккаби Тель-Авив в Лиге Европы.

Шахтеру предстоит встретиться с Маккаби Тель-Авив в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Полузащитник "горянков" Манор Соломон поделился эмоциями от результатов жеребьевки плей-офф турнира и оценил шансы своей команды на проход в следующую стадию.

"Маккаби Тель-Авив – большой клуб с богатой историей, один из грандов израильского футбола наряду с Маккаби Хайфа. Наш соперник выиграл два последних чемпионства. Это самый титулованный клуб в Израиле и, пожалуй, самый популярный. У Маккаби Тель-Авив болельщики по всему Израилю, моя семья также поддерживает его. Учитывая это, чуть непривычно, что буду противостоять этой команде в составе Шахтера, но вообще я очень рад, что мы сыграем на моей родине".

"Для меня результат жеребьевки стал сюрпризом. Когда на экране появилось имя соперника – Маккаби, я и все члены семьи ликовали. Меня сразу спросили: "И что нам теперь делать? За кого болеть?" В СМИ тоже ажиотаж – ждут интересных матчей. Что касается футболистов, с большинством я знаком, с кем-то играем за сборную, некоторых могу назвать своими хорошими друзьями. После жеребьевки пообщались – все с нетерпением ждут игр и хотят обменяться футболками после".



"У Маккаби Тель-Авив сть отличные молодые футболисты, например, Йонатан Коэн и Дан Глазер. Они хорошо взаимодействуют с более опытными исполнителями, такими как Шеран Йейни, Эйтан Тиби, Эяль Голаса. Думаю, это придает команде хороший баланс. На мой взгляд, у них особенно сильна средняя линия – Перетц, Голаса, Глазер и другие… Команда хорошо подготовлена физически, играет мощно, с отличной техникой владения мячом. Будет очень интересно! Я и сам в предвкушении", — приводит слова Соломона официальный сайт Шахтера.

Напомним, что поединки стадии плей-офф Лиги Европы состоятся уже в 2021 году. Первый матч Шахтера против Маккаби Тель-Авив пройдет 18 февраля в Израиле, а ответная встреча в Киеве запланирована на 25 февраля.

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