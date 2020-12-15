Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА, которая состоялась в швейцарском городе Ньон в понедельник, 14 декабря, принесла действующему чемпиону Украины, донецкому Шахтеру, имя первого соперника в весенней части розыгрыша данного турнира.

Изральский футбольный клуб Маккаби из города Тель-Авив — чемпион своей страны в прошлом сезоне, но совершенно неизвестный "горнякам", равно как и любой другой представитель тамошней Премьер-лиги (Лигат ХаАль). Стало быть, давайте знакомиться!

Сразу стоит отметить, что футбольный клуб является лишь частью огромной, по меркам Израиля, спортивной организации под брендом Маккаби Тель-Авив. Да и в целом, слово "Маккаби" пошло от израильского "Маккавеи" – "молот" на арамейском языке, и, на ряду с Хапоэлем, является наиболее часто употребляемым в стране названием спортивного сообщества.

Чтобы убедиться в этом, достаточно просто открыть таблицу местной Премьер-лиги и увидеть там 4 разновидности Маккаби и 6 Хапоэлей. И это при 14 командах в целом в "элитном" дивизионе!

Но, когда Вы начинаете говорить о команде именно из Тель-Авива, то в Израиле все сразу поймут, что речь идет о наиболее титулованной команде страны. Основанный в 1906-м году, клуб сумел к текущему моменту своей истории поднять над головой уже 24 "серебряные салатницы" (да, не одна немецкая Бундеслига славится трофеем подобной формы), 23 национальных Кубка, завоевать два титула Лиги чемпионов АФК (Азия + Австралия, с 2007 года), 5 Суперкубков Израиля и 5 Кубков Тото (третий по значимости трофей внутри страны).

Тут стоит отметить, что два последних чемпионских титула пришлись на предыдущие сезоны, когда была прервана трехсезонная серия Хапоэль Беэр-Шева.

Но если на внутренней арене клуб выглядит достаточно грозно, то с международными состязаниями в рамках Европы есть определенные проблемы. Клуб впервые "засветился" в наших широтах, когда в сезоне-1992/93 сумел в дебютном выступлении в Лиге чемпионов УЕФА добраться до стадии 1/16 финала, где уступил будущему сопернику киевского Динамо в еврокубках – бельгийскому Брюгге с общим счетом 0:4. Неожиданное переплетение контекстов, согласитесь.

Новейший период истории команды из Израиля также не обошелся без участия действующего вице-чемпиона Украины. В сезоне-2015/16 клубы сошлись между собой в рамках квартета C группового этапа Лиги чемпионов, и киевляне обоих матчах праздновали успех – 1:0 дома и 2:0 на выезде. С той поры, дальше группы Лиги Европы Маккаби Тель-Авив так и не заходил. Потолок в данном турнире – сезон-2013/14, когда на стадии 1/16 финала случился вылет от швейцарского Базеля (0:3, по сумме двух матчей).

Тут стоит отметить, что упомянутые матчи против Динамо проходили в контексте желания "бело-синих" взять реванш за кампанию в группе Лиге Европы-2011/12, оба матча которой завершились ничейными исходами 1:1 в Тель-Авиве и 3:3 в Украине. Фанаты с хорошей памятью могут вспомнить игру в Киеве по напряженным отношениям Александра Шовковского и Евгения Хачериди.

Все эти уточнения в контексте матча представителей против Шахтера имеет смысл лишь для уточнения того факта, что ни украинским клубам не знаком Маккаби Тель-Авив, ни соперники не будут иметь актуальной информации о состоянии нашего футбола.

"Желтые дьяволы" четко расставили акценты в своем выступлении в новом сезоне, а результат распределения сил по разным фронтам, как говорится, на лицо. В израильской Премьер-лиге клуб идет на пятой позиции, набрав за девять туров 15 очков, тем самым образовав солидное для текущего момента сезона отставание от лидера, тоже Маккаби, но из Хайфы, в семь очков.

Зато, в Лиге Европы все прошло относительно гладко. В группе с испанским Вильярреалом, турецким Сивасспором и азербайджанским Карабахом, команда заняла итоговое второе место, отстав от "желтой субмарины" на 2 пункта (11 очков против 13), но опередив турков сразу на 5 очков. Важно учесть также и тот момент, что во второй по значимости клубный европейский турнир Старого Света Маккаби попал в результате неудачного противостояния против румынского Клужа во втором раунде квалификации Лиги чемпионов (2:3, по сумме двух матчей).