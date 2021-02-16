У нападающего Наполи Андреа Петаньи растяжение.
Андреа Петанья, Getty Images
16 февраля 2021, 15:16
Наполи потерял еще одного игрока основного состава накануне первого матча 1/16 финала Лиги Европы против Гранады — сообщил официальный сайт клуба.
У Андреа Петаньи во вторник, 16 февраля, диагностировано растяжение мышцы правого бедра. Нападающий занимался в тренажерном зале и выполнял восстановительные процедуры.
Ранее сообщалось, что Наполи лишился двух основных вратарей, а всего в лазарете клуба находятся, помимо Мерета и Оспины, Гулам, Кулибали, Лосано, Демме, Хисай, Мертенс, Манолас и вот теперь Петанья.
Матч Гранада — Наполи состоится в четверг, 18 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.
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