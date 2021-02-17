Украина

Президент Динамо прокомментировал отсутствие Каштру среди лучших тренеров Украины в 2020 году.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис поделился своими мыслями о церемонии "Футбольные звезды Украины-2020", где звание лучшего тренера 2020 года удостоился наставник Зари Виктор Скрипник.

В своем комментарии Суркис также выразил негодование по поводу того, что в список лучших тренеров попал главный тренер Динамо Мирча Луческу, но в то же время отсутствовал наставник "горняков" Луиш Каштру.

"Изначально была комедийная эта церемония, скажу вам откровенно. Начиная от кандидатов, которые выбирались и заканчивая тем, как она проходила. Обычно церемония транслируется, болельщики могут посмотреть. Такое впечатление, что это все делалось для самих себя. Сегодня же нельзя критиковать нашу доблестную ассоциацию футбола. Они ж штрафуют меня, у меня уже скоро деньги закончатся. Такие вещи мне непонятны.

Мне непонятно, каким образом в список лучших тренеров попал Мирча Луческу. Я вам прямо говорю. Он принял команду во втором полугодии, а награду давали за целый 2020 год. Как туда не попал тренер Шахтера, мне тоже непонятно. Мы же должны называть вещи своими именами. Для меня самый лучший тренер — это мой тренер.

Но если меня спросят, кто сегодня принес больше очков в копилку Украины, я отвечу, что донецкий Шахтер. Да, мы в этом году много очков в копилку внесли. Кто попал в полуфинал Лиги Европы? Донецкий Шахтер. Моё мнение, что тренер Шахтера должен был претендовать на место в тройке номинантов, а он даже в тройку не попал", — приводит слова Суркиса ТК Футбол 1/2/3.

Ранее свое недовольство по поводу кандидатов на звание лучшего тренера года в Украине высказала пресс-служба Шахтера и ряд игроков донецкого клуба.