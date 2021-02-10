Украина

Донецкий клуб выразил свое недовольство по поводу кандидатов на звание лучшего тренера в Украине в 2020 году.

Пресс-служба донецкого Шахтера резко отреагировала на отсутствие их наставника Луиша Каштру в списке претендентов на звание лучшего тренера в Украине по итогам 2020 года.

Вчера УАФ объявила, что на звание лучшего тренера в Украине в 2020 году претендуют три специалиста, а именно Александр Рябоконь, Виктор Скрипник и Мирча Луческу.

Такой выбор от представителей УАФ явно обидел "горняков", которые выразили свое недовольство в своем твиттере.

"Достижения Луиша Каштру в 2020 году:

- чемпион Украины (с рекордным отрывом в 23 очка);

- полуфинал Лиги Европы;

- еврокубковая весна.

Но тренер не в топ-3 лучших по версии УАФ. Вы серьезно?", — сказано в сообщении Шахтера.

Напомним, что победитель этой номинации будет назван 15 февраля. Проголосовать можно на официальной странице церемонии награждения.