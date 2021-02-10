Донецкий клуб выразил свое недовольство по поводу кандидатов на звание лучшего тренера в Украине в 2020 году.
Луиш Каштру, ФК Шахтер
10 февраля 2021, 13:38
Пресс-служба донецкого Шахтера резко отреагировала на отсутствие их наставника Луиша Каштру в списке претендентов на звание лучшего тренера в Украине по итогам 2020 года.
Вчера УАФ объявила, что на звание лучшего тренера в Украине в 2020 году претендуют три специалиста, а именно Александр Рябоконь, Виктор Скрипник и Мирча Луческу.
Такой выбор от представителей УАФ явно обидел "горняков", которые выразили свое недовольство в своем твиттере.
"Достижения Луиша Каштру в 2020 году:
- чемпион Украины (с рекордным отрывом в 23 очка);
- полуфинал Лиги Европы;
- еврокубковая весна.
Но тренер не в топ-3 лучших по версии УАФ. Вы серьезно?", — сказано в сообщении Шахтера.
Напомним, что победитель этой номинации будет назван 15 февраля. Проголосовать можно на официальной странице церемонии награждения.