Лига Европы

Форвард высказался о первом матче плей-офф ЛЕ.

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин прокомментировал ничью в игре против Брюгге в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Матч был тяжелым, плохо, что пропустили. Все было нормально, вели 1:0 и пропустили со стандарта глупый гол. Но есть еще матч на выезде, нужно готовиться, сделать выводы и в гостях сыграть без ошибок.

Их гол? Мяч летел долго, попал в голову сопернику. Мне показалось, что это обидно. Ни одного момента у них, ничего не создали с игры. Я держал игрока, который забил, и ему мяч просто попал в голову. Вратарь чуть-чуть вышел и он его перебросил".

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"Мы и на сборах пропускали со стандартов, нам нужно быть внимательнее. Но я согласен, что это моя вина, я держал соперника. Я чувствую себя нормально. После дисквалификации мне сейчас нельзя сказать, что трудно, но и не легко. Думаю, буду добавлять с каждым матчем.

Мне бы хотелось иметь хотя бы один момент, чтобы забить, но бывают и такие матчи. В этой игре у меня и не было шансов вовсе. Работа с Луческу? Очень интересно и на тренировках, и на теории", — сказал Беседин в интервью ТК Футбол 1/2/3.