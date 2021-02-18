Лига Европы

Футболист после матча пообщался с прессой.

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко прокомментировал ничью в игре против Брюгге в Лиге Европы (1:1).

"Если честно, в сравнении с матчем против Олимпика, сегодня были идеальные погодные условия. Результатом игры немного расстроен, ведь пропущенный мяч придется в любом случае отыгрывать и забивать на выезде.

Я перед матчем уже говорил в интервью, что Брюгге идет на первом месте в чемпионате Бельгии, и независимо от того, играют ключевые футболисты или резервисты, — это очень хорошая команда".

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"Мы тщательно разобрали Брюгге, тренер подготовил весь анализ игры. Считаю, что подготовились мы хорошо.

Играть в гостях в любом случае будет сложнее. Но сейчас у нас впереди игра с Десной и борьба за чемпионство. Поэтому на данный момент все мысли — о Десне, а не об ответном матче с Брюгге", — сказал Миколенко в интервью ТК Футбол 1/2/3.