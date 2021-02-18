Лига Европы

Рик Де Мил прокомментировал поединок против Динамо.

Динамо Киев обменялось голами с Брюгге в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, а финальный свисток зафиксировал ничью.

Рик де Мил, который исполнял обязанности главного тренера, поделился эмоциями от матча.

"Конечно, ничья на выезде – положительный результат для нас. Наше противостояние состоит из двух матчей, и первым результатом я доволен. Я бы назвал Динамо техничной командой, отметил бы у соперника быстрый переход из атаки в оборону. Они создали нам много проблем, пытались прессинговать. Также стоит отметить сильную игру киевлян в защите.

Филипп Клеман (тренер Брюгге)? С игроками он не разговаривал, только со мной. Дал некоторые указания, сделал установку на матч. Думаю, мы ее выполнили сегодня.

Как чувствовал себя на месте главного тренера? Конечно, я волновался, но доволен, что удалось добиться положительного результата.

В первом тайме было тяжело, поскольку Динамо активно прессинговало нас, а после перерыва стало легче, поскольку и мы стали применять прессинг. Выполнили несколько подач в штрафную, после одной из которых удалось сравнять счет. Что касается защиты, то там особых проблем у нас не было", — приводит слова де Мила официальный сайт киевлян.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Брюгге вы можете на Football.ua.