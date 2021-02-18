Лига Европы

Полузащитник Брюгге дал комментарий после матча.

Динамо Киев обменялось голами с Брюгге в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, а финальный свисток зафиксировал ничью.

Капитан Брюгге Рууд Вормер уверен, что его команда обязательно справится с Динамо, если также начнет второй поединок.

"Играть в таких условиях действительно было непросто. Было холодно, также был сильный ветер, так что да, мы довольны таким хорошим результатом в сложных обстоятельствах. Теперь нам нужно закончить работу дома на следующей неделе. Их гол прошел неожиданно, потому что я думал, что мы определенно были лучшей командой до того момента. Но мы не паниковали и продолжили играть в свою игру. У меня даже было ощущение, что мы все еще слишком мало использовали пространство.

После пропущенного гола мы сразу поняли, что должны забить, потому что тогда у вас будет еще больше шансов пройти дальше. Конечно, я думаю, что если мы сможем также начать ответный матч, то обязательно справимся с Динамо. Но нам придется использовать все возможности, потому что украинцев ни в коем случае нельзя недооценивать", — приводит слова Вормера официальный сайт Брюгге.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Брюгге вы можете на Football.ua.