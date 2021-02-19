Лига Европы

Главный тренер "горняков" дал комментарий после матча с Маккаби.

Шахтер одержал уверенную победу над Маккаби Тель-Авив в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы.

Луиш Каштру традиционно очень дипломатично прокомментировал поединок, отметив, что Шахтер еще не прошел дальше.

"Многие хотели увидеть гол Соломона, что ему помешало? Мы хотели победить сегодня. То, что другие хотели — команду мало интересовало. Интересовало увезти преимущество. Цель выполнена — поздравляю команду. Сделали это против соперника, который десять матчей не проигрывал. Победа сложная, но заслуженная.

Наигрывали ли первый гол? Конечно, мы отрабатываем все. Соперники часто не дают совершать такие атаки. В этом моменте все получилось. Поздравляю всех, кто работает ради того, чтобы наша команда была все сильнее и сильнее.

Важен ли второй гол? Мы не знаем, что важно или нет в футболе. Остается ответный поединок. У нас есть преимущество, но мы ничего не выиграли и ничего не решено. Лучше уехать со счетом 0:2, чем 0:1. Как минимум девяносто минут мы еще отыграем", — сказал португалец в эфире Футбол 2.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Маккаби Тель-Авив — Шахтер.