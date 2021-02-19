Лига Европы

Полузащитник "горняков" прокомментировал поединок Лиги Европы.

Шахтер одержал уверенную победу над Маккаби Тель-Авив в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы.

"Мы увидели, насколько силен Маккаби как команда, так что ничего не закончено. Было здорово приехать домой на игру, и я был очень взволнован.

Семья моей мамы — фанаты Маккаби, но сегодня, надеюсь, они болели за Шахтер", — приводит слова Соломона официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Маккаби Тель-Авив — Шахтер.