Полузащитник "горняков" прокомментировал поединок Лиги Европы.
Манор Соломон, getty images
19 февраля 2021, 01:13
Шахтер одержал уверенную победу над Маккаби Тель-Авив в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы.
"Мы увидели, насколько силен Маккаби как команда, так что ничего не закончено. Было здорово приехать домой на игру, и я был очень взволнован.
Семья моей мамы — фанаты Маккаби, но сегодня, надеюсь, они болели за Шахтер", — приводит слова Соломона официальный сайт УЕФА.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Маккаби Тель-Авив — Шахтер.