Украина

Израильский хавбек "горняков" подтвердил переговоры с клубами АПЛ.

Полузащитник донецкого Шахтера Манор Соломон рассказал о том, что в его услугах интересуются команды английской Премьер-лиги, куда он может перебраться предстоящим летом.

"Ведутся переговоры с командами из Англии. Летом что-то может произойти. Моя мечта — играть в Англии, и мне кажется, для меня это также наиболее реальный вариант. Кроме того, команды из Англии платежеспособные", — приводит слова Соломона Sport5.

Манор перебрался в Шахтер зимой 2019 года. Его действующее соглашение с донецким клубом рассчитано до 2023 года.

В нынешнем сезоне он провел за "горняков" 17 поединков, в которых забил пять голов и отдал один ассист.

Ранее сообщалось, что летом предложение Шахтеру по трансферу Соломона сделает Арсенал.