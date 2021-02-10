Израильский хавбек "горняков" подтвердил переговоры с клубами АПЛ.
Манор Соломон (по центру), Getty Images
10 февраля 2021, 15:42
Полузащитник донецкого Шахтера Манор Соломон рассказал о том, что в его услугах интересуются команды английской Премьер-лиги, куда он может перебраться предстоящим летом.
"Ведутся переговоры с командами из Англии. Летом что-то может произойти. Моя мечта — играть в Англии, и мне кажется, для меня это также наиболее реальный вариант. Кроме того, команды из Англии платежеспособные", — приводит слова Соломона Sport5.
Манор перебрался в Шахтер зимой 2019 года. Его действующее соглашение с донецким клубом рассчитано до 2023 года.
В нынешнем сезоне он провел за "горняков" 17 поединков, в которых забил пять голов и отдал один ассист.
Ранее сообщалось, что летом предложение Шахтеру по трансферу Соломона сделает Арсенал.