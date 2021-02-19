Лига Европы

Главный тренер израильтян дал комментарий после матча с "горняками".

Шахтер одержал уверенную победу над Маккаби Тель-Авив в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы.

Главный тренер израильской команды понимал, что игра будет очень непростой, но считает, что его подопечных могли рассчитывать на большее.

"Знали, что предстоит трудный матч против сложного соперника. Есть ощущения, что мы могли добиться большего.

Постараемся лучше подготовиться к ответному матчу", — приводит слова тренера хозяев официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Маккаби Тель-Авив — Шахтер.