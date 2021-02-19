Лига Европы

Футболист видит шансы у клуба в Англии.

Полузащитник испанского Реал Сосьедада Микель Мерино прокомментировал разгромное поражение от Манчестер Юнайтед в Лиге Европы (0:4).

"У нас были шансы, но нам нужно работать лучше.

Теперь мы едем на Олд Траффорд, чтобы драться, и попытаемся показать, что 0:4 — это ошибка", — цитирует хавбека сайт УЕФА.

Видео голов и обзор матча Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед можно смотреть на Football.ua.

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