Лига Европы

Полузащитник "канониров" высказался после еврокубкового поединка.

Хавбек Арсенала Букайо Сака прокомментировал ничейный результат в поединке 1/16 финала Лиги Европы с Бенфикой.

"Вся суть в контроле игры. В прошлом году в матче на выезде против Олимпиакоса мы пропустили нелепый гол. Ошибаясь мы только усложняем себе задачу.

Мы имели достаточное количество моментов и доминировали на протяжении всего матча. Бенфике же повезло с пенальти, которого, на мой взгляд, не было.

Нам пришлось отреагировать. Мы забрали себе мяч и могли довести игру до победы. Это не самый худший результат, мы забили на выезде", – приводит слова англичанина BBC.

Ранее сообщалось, что Сака установил впечатляющее достижение для тинейджеров АПЛ.

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