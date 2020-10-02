Франция

Защитник Марселя Хироки Сакаи утверждает, что бразильская звезда ПСЖ не делал расистских комментариев в его адрес.

Не так давно после скандального матча между Марселем и ПСЖ целая группа игроков с обеих сторон были обвинены в расизме по отношению друг к другу.

Японская звезда Марселя Хироки Сакаи утверждает, что в свой адрес не слышал ничего подобного из уст бразильского нападающего ПСЖ Неймара — сообщает Goal.

Напомним, что Неймар после своего удаления в матче против Марселя обвинил Альваро Гонсалеса в расизме. После этого последовали взаимные обвинения. В итоге оскорбления на расовой почве подтверждены не были, и за расизм никто не понес никакого наказания.

Ранее руководство Лиги 1 за вспыхнувшую в конце матча драку дисквалифицировало игроков ПСЖ в сумме на 14 матчей, а Марсель лишь на 4, что возмутило Томаса Тухеля.