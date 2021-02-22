Лига Европы

Функционер "горняков" прокомментировал матч с Рухом, а также поделился своим мнением о предстоящей игре в еврокубках.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал последний матч "горняков" в чемпионате Украины против львовского Руха (2:0).

"Прежде всего меня удивило то, что были болельщики. Долгое время мы их не слышали, не видели, и настроение было очень хорошее. Даже как-то необычно, когда слышишь поддержку команды. Для нас это самое главное! Еще и плюс победа – день вдвойне удался.

А по поводу игры хочу сказать, что мы полностью ее контролировали. У команды хорошее настроение после такого результата. Думаю, будет еще лучше перед вторым матчем с Маккаби. Ребята показали красивый атакующий футбол, молодцы", — приводит слова Палкина пресс-служба "горняков".

Также Палкин поделился своими мыслями о предстоящем ответном поединке против Маккаби Тель-Авив в 1/16 финала Лиги Европы, на котором также смогут присутствовать болельщики.

"Для наших футболистов это тоже, по большому счету, необычный день, потому что за долгое время они услышали и увидели поддержку. После игры подошли и поаплодировали болельщикам, которые пришли. При всем том, что погода достаточно плохая, болельщики – молодцы. Я думаю, они также соскучились, и уверен, что на матче с Маккаби их будет намного больше.

Поддержка болельщиков на самом деле очень важна. Когда возвращается тот футбол, который мы привыкли видеть, это совсем другое чувство. Думаю, оно даст намного больше мотивации, чем игра при пустых трибунах, как обычная тренировка или товарищеский матч".

Палкин также оценил работу наставника израильского клуба Патрика фон Лиувена, который ранее возглавлял академию "горняков".

"Перед нашей игрой я беседовал с генеральным директором Маккаби. Они очень довольны работой Патрика как с академией, так и с первой командой, с позитивом относятся к его работе и, думаю, однозначно предложат новый контракт.

Если смотреть по футболу, то его команда в самом деле выглядит очень дисциплинированно, хотя нет суперзвезд с точки зрения индивидуальной работы. Как команда Маккаби выглядит очень солидно, хорошо, в каких-то ситуациях соперник даже доминировал. При этом мы контролировали большую часть игры – ребята моментами показывали очень хороший, шикарный футбол", — добавил Палкин.

На Football.ua доступен яркий промо ролик поединка Шахтер — Маккаби Тель-Авив.

Напомним, поединок Шахтер — Маккаби Тель-Авив состоится в четверг, 25 февраля, в 20:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.