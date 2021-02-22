Украина

Football.ua продолжает проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберут лучший состав главных клубов Европы.

В очередном материале проекта Лучшие в истории мы будем говорить о лучшей команде Украины последних лет.

Напомним, нами были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

Возвращаясь к дончанам, мы по традиции начнем цикл материалов про действующего чемпиона страны с позиции вратаря — человека, который был последним рубежом "горняков". Редакция Football.ua остановила свой выбор на трех голкиперах: Юрии Дегтереве, Дмитрии Шуткове и Андрее Пятове.

Лучшие в истории: все статьи проекта

Юрий Дегтерев

Период выступлений: 1967 — 1983

Матчей: 321

Голов пропущено: 301

Первым представлять будем человека, который отдал всю свою футбольную карьеру Шахтеру. Начало игры Дегтерева на взрослом уровне датируется 1967 годом. Тогда Юрий выиграл чемпионат СССР среди дублеров и вскоре дебютировал за взрослую команду "горняков". Талант голкипера быстро дал о себе знать и уже в 20 лет он провел первый поединок в футболке сборной СССР.

Дегтерева ценили за надежную игру в воротах и хорошую технику, что для голкиперов тех лет было не самым распространенным явлением. К тому же, голкипер был неприкасаемым человеком с огромным авторитетом среди партнеров и болельщиков. Дегтерев всегда по полной выкладывался в играх и тренировках и не давал спуску партнерам.

Бывшие одноклубники голкипера отмечали его уверенную и надежную игру на выходах, что тоже довольно проблематичный компонент у современных вратарей. Громкое "я", бесстрашный прыжок и все — мяч в руках Дегтерева. Более того, нужно отмечать преданность вратаря, которого в Динамо М звал лично Лев Яшин.

Легендарный голкипер видел Дегтерева своим преемником и в Динамо, и в сборной СССР, но Юрий отказался покидать родные края. К слову, Дегтерев — первый в истории Шахтера голкипер, который носил капитанскую повязку. На счету легенды "горняков" почти 150 "сухих" матчей, серебряные медали двух чемпионатов СССР, бронзовые медали и Кубок СССР.

Дмитрий Шутков

Период выступлений: 1991 — 2008

Матчей: 347

Голов пропущено: 298

Еще один воспитанник школы футбола Шахтера, который так и не примерял больше формы ни одного другого клуба. Шутков пришел в основной состав донецкой команды шестнадцатилетним парнем и защищал рамку ворот и во времена СССР, и во времена независимой Украины. В клубе менялись президенты и тренеры, но голкипер всегда был востребован.

Конечно, иногда приходилось и посидеть на скамье запасных, но труд голкипера ценился и уважался. Для него, как и для Дегтерева, просто не существовало другой команды. Шутков оставался последним игроком Шахтера, который успел поиграть еще при СССР. Суммарно голкипер отыграл за дончан 347 поединков, в которых пропустил 298 мячей.

Очень жалко, что Дмитрий Шутков завершил карьеру в 2008 году, так и не дождавшись самого главного триумфа Шахтера — победы в Кубке УЕФА. Тем не менее, на счету голкипера четыре чемпионства Украины, четыре Кубка Украины, шесть комплектов серебряных наград и несколько орденов "За заслуги".

Сразу после завершения карьеры Шутков продолжил футбольную деятельность в главной и единственной команде его жизни. Дмитрий продолжает работать во вратарском цехе, воспитывая новых голкиперов для Шахтера — сперва в основной команде, а сейчас — в дубле.

Андрей Пятов

Период выступлений: 2007 — сейчас

Матчей: 466

Голов пропущено: 406

Единственный действующий игрок среди кандидатур, Андрей Пятов, не является воспитанником дончан и, соответственно, играл в других клубах до перехода в Шахтер. Воспитанник Зирки попал в стан действующего чемпиона Украины транзитом через полтавскую Ворсклу — Пятов обошелся дончанам в миллион евро в далеком 2007 году.

Большая часть карьеры Андрея в Шахтере припала на период тренерства Мирчи Луческу, который доверял голкиперу, но периодически мотивировал его, делая ставку то на Александра Рыбку, то на Антона Каниболоцкого. Причиной тому служили ошибки Пятова. Одной из роковых могла стать та самая, в финале Кубка УЕФА, но Шахтер все-таки выиграл тот поединок, а момент, когда Срна после гола подбодрил партнера до сих пор стоит перед глазами.

Спустя годы можно вспоминать ни одну ошибку Андрея, но все они попадают в тень огромного количества спасений и огромного авторитета Пятова. После ухода Срны именно Пятов взял на себя лидерские полномочия. Ко всему прочему, голкипер уже вошел в историю, превзойдя показатель Шовковского по проведенным матчам за сборную Украины, а также близок к тому, чтобы догнать Касильяса по количеству отраженных пенальти в Лиге чемпионов.

Пятов на данный момент отыграл 466 поединков в свитере дончан, пропустив 406 голов. На счету голкипера 214 "сухих" матчей. Что касается трофеев, то и тут есть чем похвастаться. Десять чемпионских титулов, восемь Кубков Украины, семь Суперкубков Украины, победа в Кубке УЕФА и звание лучшего игрока УПЛ в сезоне 2008/09.

Редакция Football.ua считает, что занять место вратаря символической сборной Шахтера всех времен должен Юрий Дегтерев.

Теперь же выбор за нашими читателями. Кто должен быть вратарем в легендарном составе Шахтера?

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