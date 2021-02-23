Англия

Методы специалиста не устраивают футболистов.

Футболисты английского Тоттенхэма недовольны в методах работы главного тренера Жозе Моуриньо. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, специалист еще не потерял контроль в раздевалке, но футболисты все больше в нем сомневаются.

Например нападающие "шпор" считают, что Жозе слишком сильно сконцентрирован на игре в обороне. Они до сих пор прорабатывают комбинации, которые в клуб внедрил Почеттино.

Отмечается также, что игроки скучают за Маурисио Почеттино, который ныне возглавляет французский ПСЖ, несмотря на то, что у них был небольшой конфликт в минувшем сезоне.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм уже подготовил замену для Моуриньо.

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