Методы специалиста не устраивают футболистов.
жозе Моуриньо, getty images
23 февраля 2021, 15:20
Футболисты английского Тоттенхэма недовольны в методах работы главного тренера Жозе Моуриньо. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, специалист еще не потерял контроль в раздевалке, но футболисты все больше в нем сомневаются.
Например нападающие "шпор" считают, что Жозе слишком сильно сконцентрирован на игре в обороне. Они до сих пор прорабатывают комбинации, которые в клуб внедрил Почеттино.
Отмечается также, что игроки скучают за Маурисио Почеттино, который ныне возглавляет французский ПСЖ, несмотря на то, что у них был небольшой конфликт в минувшем сезоне.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм уже подготовил замену для Моуриньо.
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