Лига Европы

Football.ua представляем вашему вниманию анонс ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

Сегодня, 25 февраля, пройдет ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором Манчестер Юнайтед примет Реал Сосьедад. Если не рассчитывать на какой-то невероятный сюрприз, то "красные дьяволы" должны с легкостью добывать путевку в следующую стадию турнира, после того, как первая игра завершилась со счетом 4:0 в пользу англичан.

Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад

Четверг, 25 февраля, 22:00. Олд Траффорд, Манчестер (Англия). Главный арбитр - Лоуренс Виссер (Бельгия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 3.

Манчестер Юнайтед начал потихоньку отходить от своих нестабильных результатов и одержал две уверенные победы в двух турнирах — за разгромом Сосьедада, последовала домашняя победа над Ньюкаслом (3:1) в АПЛ.

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера не проигрывают уже семь матчей кряду, а что еще должно успокоить фанатов "красных дьяволов" — они забивают в каждом домашнем матче на протяжении 11 матчей кряду. В последние раз им это не удалось в кубковой игре с Манчестер Сити (0:2). Все это должно придать уверенности команде Солскьяера.

Реал Сосьдедад красочно начал сезон в Примере и считался одним из фаворитов в еврокубках, но затем потихоньку начал угасать от различных проблем с составом и игрой, в том числе из-за коронавируса. Играть на два фронта — в Ла Лиге и Лиге Европы — оказалось куда гораздо сложнее, чем ожидалось, тем более в такие неспокойные времена.

Несмотря на погром в первом матче плей-офф ЛЕ, Сосьдедад оклемался в чемпионате Испании, где команда Иманола Альгуасила не оставила шансов Алавесу, которому Исак отгрузил хет-трик. Безусловно, что повторить такой подвиг в матче на Олд Траффорд практически не реально, но выступить достойно — вполне по силам для испанской команды.

В матче против Сосьедада должны сыграть Джонс и Погба, а вот Мактоминею, ван де Бееку и Кавани еще придется подождать, так как они еще продолжают восстанавливаться после травм. За счет комфортного результата первой игры, можно ожидать, что Солскьяер даст возможность поиграть Хендерсону, Уильямсу, Матичу и Мате. Также стоит помнить, что Магуайр находится в одной желтой карточке от дисквалификации, так что скорее всего, он отдохнет.

Что касается испанцев, то Сосьедад потерял двух игроков линии обороны — Ле Норман дисквалифицирован за перебор карточек, а у Сальдуа повреждение. Вместо них, скорее всего, сыграют Горосабель и Саньян.

Ориентировочные составы

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Уильямс, Туанзебе, Байи, Теллес — Фред, Матич — Джеймс, Мата, Рашфорд — Гринвуд

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Субельдия, Саньян, Монреаль — Субименди, Мерино, Силва — Порту, Исак, Оярсабаль