Испания

Пост директора занял бывший тренер третьей команды клуба.

Новым футбольным директором Вильярреала стал Мигель Анхель Тена — сообщил официальный сайт "желтой субмарины".

Тена в свое время выступал за молодежные команды Вильярреала, а в сезоне-2003/04 дебютировал за первую. Три года назад он вернулся в клуб и возглавил "молодежку", с которой выиграл два чемпионата и Кубок Испании.

В нынешнем сезоне Тена перешел на взрослый уровень, возглавив третью команду "подводников".

В сезоне-2020/21 Вильярреал после 24-х туров идет на шестом месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на 11 очков.

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