Пост директора занял бывший тренер третьей команды клуба.
Фото ФК Вильярреал
26 февраля 2021, 14:12
Новым футбольным директором Вильярреала стал Мигель Анхель Тена — сообщил официальный сайт "желтой субмарины".
Тена в свое время выступал за молодежные команды Вильярреала, а в сезоне-2003/04 дебютировал за первую. Три года назад он вернулся в клуб и возглавил "молодежку", с которой выиграл два чемпионата и Кубок Испании.
В нынешнем сезоне Тена перешел на взрослый уровень, возглавив третью команду "подводников".
В сезоне-2020/21 Вильярреал после 24-х туров идет на шестом месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на 11 очков.
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