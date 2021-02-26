Лига Европы

Полузащитник Динамо прокомментировал жеребьевку Лиги Европы.

В штаб-квартире УЕФА, которая располагает в Ньоне, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в ходе которой Динамо получило в соперники Вильярреал.

Сергей Сидорчук считает, что ждать слабого соперника на такой стадии турнира нет смысла.

"На этом этапе Лиги Европы откровенно слабых команд уже нет. Все, кто пробился в 1/8 финала, имеют либо высокий игровой уровень, либо запредельную мотивацию и приличный состав. Поэтому не было смысла ожидать кого-то слабого или надеяться на очень благосклонный жребий.

Наш будущий соперник – Вильярреал – очень интересная и при этом достаточно специфическая команда. Меньше, чем они, в нынешнем чемпионате Испании проиграл лишь Атлетико, но по количеству ничьих Вильярреал далеко впереди остальных команд в национальном чемпионате.

Это прагматичная и хорошо организованная команда с известным главным тренером. Унаи Эмери считается большим специалистом по Лиге Европы, он трижды побеждал с Севильей и выводил в финал Арсенал. Для этого тренера нет секретов в еврокубковых битвах на стадии плей-офф, он опытный стратег и тактик.

Безусловно, мы будем изучать Вильярреал очень подробно, но уже можно сказать, что у соперника серьезный состав, в котором выделяются забивной форвард Жерар Морено, качественный голкипер Асенхо, а также опытнейшие Рауль Альбиоль и Дани Парехо.

Говорить о шансах не буду, это прерогатива болельщиков, журналистов и экспертов. Наша задача хорошо подготовиться к этим матчам и выложиться на все сто процентов! Уверен, что тренерский штаб Динамо определит правильное направление и мы воспользуемся нашими сильными сторонами", — приводит слова полузащитника официальный сайт киевлян.

Напомним, первые игры состоятся 11 марта 2021 года, а ответные матчи — через неделю, 18 марта соответственно.