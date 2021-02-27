Лига Европы

Маркос Сенна осторожно оценил результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Директор Вильярреала Маркос Сеннна прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой "желтой субмарине" придется сыграть с киевским Динамо.

"Теоретически Динамо — проходимый соперник, но мы знаем, что противостояние состоит из 180 минут. У нас есть преимущество играть в гостях первыми. Необходимо сыграть так же, как с Зальцбургом в предыдущей стадии.

Теоретически мы фавориты, но на данный момент явного преимущества нет. Мы должны очень хорошо изучить Динамо, поскольку матчи будут сложные. Сейчас Вильярреал показывает показывает хорошие результаты, у нас хорошая игра и нам нужно продолжать работать в том же ключе", — приводит слова Сенны Mundo Deportivo.

На Football.ua доступно видео-представление соперника Динамо.

Напомним, что первая встреча Динамо — Вильярреал пройдет в Киеве — 11 марта.