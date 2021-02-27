Лига Европы

Наставник Вильярреала оценил результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Главный тренер Вильярреала Унаи Эмери прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, где испанской команде предстоит сыграть против киевского Динамо.

"Мы очень рады Лиге Европы, но нам нужно идти шаг за шагом, и теперь пришло время сосредоточиться на Ла Лиге. Ла Лига является нашим приоритетом. Мы хотим далеко продвинуться в Лиге Европы, но самое главное — хорошо выступить в 38 матчах Ла Лиги. Нам предстоит сыграть против лидирующего Атлетико, который редко проигрывает. Это прекрасная возможность.

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Динамо — это команда, которая перешла в турнир из Лиги чемпионов под управлением Луческу, тренера, на которого равняются все. Динамо — серьезный соперник и я уверен, что это будет хорошее противостояние", — приводит слова Эмери пресс-служба "желтой субмарины".

Напомним, что первая игра Динамо — Вильярреал пройдет в Киеве — 11 марта, а ответная в Испании — 18 марта.