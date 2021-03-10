Лига Европы

Бразильский легионер "горняков" рассказал о предстоящем поединке против Ромы.

Защитник донецкого Шахтера Исмаили прокомментировал предстоящий поединок 1/8 финала Лиги Европы против итальянской Ромы.

"Два последних раза когда я был в Риме, это были сложные моменты в моей карьере, потому что я приезжал сюда, далеко не для того чтобы играть. Вернуться к еврокубковому матчу — это меня очень радует и я очень доволен. Вся наша команда настроена отлично, постараемся добыть результат и порадовать болельщиков, ведь мы играем всегда для них. Если говорить лично о себе, то можете всегда на меня рассчитывать — если я выхожу на поле и выкладываюсь на все сто. Я постараюсь сделать все, чтобы помочь команде достичь необходимого результата".

"Не думал, честно говоря, буду ли я Мистером, тренером в будущем. Сейчас было бы не очень правильно говорить о слабых сторонах соперника. Мы пока постараемся придержать это при себе и использовать это завтра на поле. Если сейчас мы об этом расскажем, то у соперника еще будет достаточно времени, чтобы, что-то поменять, а этого мы не хотим", — сказал Исмаили на предматчевой пресс-конференции.

Также бразильский легионер "горняков" ответил на вопрос о дополнительной мотивации — сыграть против команды Паулу Фонсеки, бывшего тренера Шахтера, который хотел видеть его в Роме.

"Многие говорили об этом раньше. Паулу очень хорошо работал в Шахтере. Когда он работал здесь, я вырос как игрок, но все эти разговоры — уже прошлое, и в голове у меня такого нет. Самое главное — победить, все остальное — в прошлом. Надо добиться хорошего результата, чтобы вернуться домой и там гарантировать проход в следующую стадию Лиги Европы", — добавил Исмаили.

Матч Рома — Шахтер состоится на Стадио Олимпико в Риме в четверг, 11 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.