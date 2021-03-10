Лига Европы

Специалист поделился ожиданиями от матча Лиги Европы.

В рамках первого поединка 1/8 финала Лиги Европы донецкий Шахтер на выезде сыграет против итальянской Ромы. Главный тренер "горняков" на предматчевой пресс-конференции поделился своими ожиданиями о будущем противостоянии.

"Важно выбрать правильную стратегию на игру. Важно быть дисциплинированными, этап состоит из двух игр. Постараемся сделать все, чтобы как можно больше забить в ворота Ромы. Нам нужно будет закрывать некоторые зоны, которые Рома умеет использовать. Надеемся вскрывать зоны, чтобы атаковать на поле такого организованного соперника.

Каждая игра – новая история. Мы знаем, чего хочет Рома, и знаем, чего хотим мы. Обе команды желают пройти в следующий раунд. Мы встретимся с одним из кандидатов на победу в Лиге Европы. Матч против Ромы – дисциплинированная тактическая война".

"Для того, чтобы нам изменить свою игру, не обязательно менять тактическую схему. Не стоит забывать, что тактическая схема – изначальная расстановка. У нас есть варианты игры. Против Ромы выберем свой путь, по которому постараемся пройти, вскрыть зоны и добраться до ворот соперника.

Мы можем менять схему, это не самое главное. Команда выйдет на поле чтобы добиться хорошего результата. В ответном матче в Киеве мы обязаны с успехом пройти в 1/4 финала Лиги Европы".

Шахтер отправился в Рим в боевом составе

"Для каждой игры есть полный разбор действий соперника, который делают наши тренеры. Мы прекрасно знаем все то, что делает соперник. Но иногда мы не знаем ментальную составляющую команд, с которыми мы играем. Но у Фонсеки есть козырь. Он знает поведение игроков Шахтера, знает их изнутри. Но я уверен в своих футболистах. Говорю им, что мы можем выиграть на любом стадионе мира, уверен в них.

Фонсека оставил мне фантастических игроков, великолепный коллектив. Ту команду, которая брала трофеи, команду с фантастическими фанатами. Когда уходит такой тренер, как Фонсека, он оставляет чувство грусти. Игроки скучали по нему".

"От сезона к сезону команды растут. Я верю в работу, в отдачу. Это помогает. Если вы будете отдаваться в своей работе и выкладываться на все сто, вы будете продуктивными.

Наша команда всегда хочет, чтобы на стадионе были фанаты. За полтора года в клубе, переживая очень тяжелые моменты, клуб болельщиков создавал великолепную атмосферу на стадионе. Болельщики – сердце игры. Для них мы всегда играем. Для нас приятно и важно, чтобы люди заполнили НСК Олимпийский в ответном матче против Ромы", — сказал Каштру.

Матч Рома — Шахтер состоится в ближайший четверг, 11 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция матча будет доступна на сайте Football.ua.