Лига Европы

Специалист — о предстоящей игре в Лиге Европы.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли перед встречей с Манчестер Юнайтед в Лиги Европы рассказал о своих ожиданиях.

"Мы сыграем против очень сильного соперника, клуба с такой же великой историей и традициями, как и у нас.

Это будет сложный матч, но это также стимулирует и мотивирует, поскольку мы попытаемся показать, на что мы способны.

Мы много и долго работали, чтобы оказаться здесь, чтобы проверить себя против такого сильного соперника и понять, на каком уровне мы сейчас находимся", — цитирует Пьоли Football Italia.

Отметим, что матч Манчестер Юнайтед — Милан пройдет 11 марта на Олд Траффорд. Начало игры в 19:55.

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