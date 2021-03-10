Лига Европы

Футболист рассказал, чего ожидает о матче.

Полузащитник римской Ромы Лоренцо Пеллегрини дал комментарий перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против донецкого Шахтера.

"Есть осознание, что можем выиграть турнир. Понимаем, что будем противостоять непростому сопернику, который опустился в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Постараемся сделать все, чтобы пройти Шахтер.

Главное, полностью отдаваться на поле. Я очень доволен своими показателями, но статистику оставлю вам. О штрафных могу сказать, что в команде много игроков, которые способны их исполнить.

Я не решаю, кто будет пробивать стандарты, уверен, что тот, кому выпадет эта миссия, исполнит ее так, как попросит Мистер".

"У меня была возможность общаться с руководством. Считаю, это очень амбициозный проект. Повторюсь: главное, что здесь я каждый день могу тренироваться и отдавать все свои силы ради побед.

Как уже отмечал Мистер, все проблемы мы создаем сами себе. Суть в том, что индивидуальные ошибки при прессинге соперника приводят к таким показателям. Работаем над этим и, думаю, улучшим результаты. Это вопрос командной ответственности.

Мы понимаем, что у нас хорошая команда, которая может победить не только в первом матче, но и в ответной игре. Чтобы улучшить результат, нужно всего лишь одержать верх в двух поединках", — сказал Пеллегрини на пресс-конференции.

Матч 1/8 финала Лиги Европы Рома — Шахтер состоится в четверг, 11 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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