Лига Европы

Полузащитник киевского Динамо поделился мнением относительно будущего соперника его команды в 1/8 финала Лиги Европы.

Уже совсем в скором времени киевское Динамо начнет двухматчевую дуэль против испанского Вильярреала в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с домашнего поединка на НСК Олимпийском.

Накануне противостояния, полузащитник "бело-синих" Виталий Буяльский в интервью телеканалу Футбол поделился собственными ожиданиями от предстоящей игры против непростого соперника.

" Мы посмотрели их игру. Очень хорошая команда. С ними можно играть. Может даже и получится проявить себя.

Все футболисты хорошего уровня. Самое опасное — середина поля и атака. Постараемся не дать им сыграть в свой футбол.

На 90 процентов мы понимаем, как должны сыграть в этом матче", — подытожил свое мнение об оппонентах Буяльский.

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Матч Динамо Киев — Вильярреал состоится 11 марта, начало в 19:55 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.