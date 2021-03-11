Лига Европы

Завершился первый матч между клубами.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы киевское Динамо дома уступило испанскому Вильярреалу (0:2).

Авторитетное издание WhoScored, по традиции, оценило игру футболистов обеих коллективов.

Лучшим игроком поединка стал правый защитник Вильярреала Хуан Фойт с оценкой 8,0. Также в составе "желтой субмарины" высокие баллы получили Дани Парехо — 7,9, и Рауль Альбиоль — 7,7.

Что касается киевского Динамо, то лучшим игроком в составе украинской команды стал голкипер Георгий Бущан. Его действия оценили в 7,1.

Худшим у Динамо был Сергей Сидорчук с оценкой 5,9, а у Вильярреала — Баэна и Гомес (6,0).

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