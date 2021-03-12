Лига Европы

Полузащитник испанской команды прокомментировал победу над Динамо.

Динамо в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги Европы принимало на своем поле Вильярреал и потерпело поражение со счетом 0:2.

Полузащитник "Желтой субмарины" Этьенн Капу считает, что расслабляться нельзя, иначе Динамо их накажет.

"Мы провели отличный матч, но это лишь половина дела. Через неделю они приедут к нам очень мотивированными.

Мы не должны думать, что уже в четвертьфинале. Если расслабимся, можем быть наказаны за это", — приводит слова Капу официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Вильярреал.