Лига Европы

Вингер киевлян дал комментарий после матча с испанцами.

Динамо в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги Европы принимало на своем поле Вильярреал и потерпело поражение со счетом 0:2.

Жерсон Родригес считает, что Динамо превосходило соперника в первой половине игры.

"Думаю, мы были лучше в первом тайме, но пропустили и не смогли вернуться в игру после перерыва. Во втором тайме мы были немного подавлены.

Мы разочарованы, что пропустили со "стандартов", и очень расстроены результатом", — приводит слова Родригеса официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Вильярреал.