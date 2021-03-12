Статистический портал оценил игру дончан.
Додо, getty images
12 марта 2021, 13:28
Шахтер в рамках поединка 1/8 финала Лиги Европы отправился в гости к Роме и потерпел разгромное поражение.
Статистический портал Instat проанализировал действия футболистов. Так, лучшим в составе "горняков" стал Додо, индекс которого составил 301.
Худшим в составе чемпиона Украины среди игроков, которые вышли в старте, оказался нападающий Жуниор Мораес с показателем 219.
Напомним, что Витао — худший игрок Шахтера в матче против Ромы по версии Whoscored.