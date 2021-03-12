Лига Европы

Статистический портал оценил игру дончан.

Шахтер в рамках поединка 1/8 финала Лиги Европы отправился в гости к Роме и потерпел разгромное поражение.

Статистический портал Instat проанализировал действия футболистов. Так, лучшим в составе "горняков" стал Додо, индекс которого составил 301.

Худшим в составе чемпиона Украины среди игроков, которые вышли в старте, оказался нападающий Жуниор Мораес с показателем 219.

Напомним, что Витао — худший игрок Шахтера в матче против Ромы по версии Whoscored.