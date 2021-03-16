Лига Европы

Стала известна заявка киевского клуба на матч Лиги Европы.

Делегация киевского Динамо прибыла в Испанию, где сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Вильярреала.

Главный тренер киевлян Мирча Луческу взял в Испанию 23 футболиста. По сравнению с первой игрой, в заявке отсутствует вратарь Нещерет, полузащитник Дуэлунд и нападающий Ванат, но вместо них нашлось место для Моргуна и Гармаша.

Вашему вниманию список игроков:

Вратари: Бущан, Бойко, Моргун.

Защитники: Попов, Миколенко, Караваев, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера.

Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Буяльский.

Нападающие: Родригес, Беседин, Супряга.

Ответный матч Вильярреал — Динамо состоится в четверг, 18 марта, в 22:00 по киевскому времени. Первая игра в Киеве закончилась в пользу "желтой субмарины", которая обыграла киевлян со счетом 2:0.