Стала известна заявка киевского клуба на матч Лиги Европы.
Денис Гармаш, ФК Динамо Киев
16 марта 2021, 21:26
Делегация киевского Динамо прибыла в Испанию, где сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Вильярреала.
Главный тренер киевлян Мирча Луческу взял в Испанию 23 футболиста. По сравнению с первой игрой, в заявке отсутствует вратарь Нещерет, полузащитник Дуэлунд и нападающий Ванат, но вместо них нашлось место для Моргуна и Гармаша.
Вашему вниманию список игроков:
Вратари: Бущан, Бойко, Моргун.
Защитники: Попов, Миколенко, Караваев, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера.
Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Буяльский.
Нападающие: Родригес, Беседин, Супряга.
Ответный матч Вильярреал — Динамо состоится в четверг, 18 марта, в 22:00 по киевскому времени. Первая игра в Киеве закончилась в пользу "желтой субмарины", которая обыграла киевлян со счетом 2:0.