Футболист рассказал о проходе в 1/4 финала ЛЕ.
Жерард Морено, getty images
19 марта 2021, 09:38
Нападающий Вильярреала Жерар Морено прокомментировал победу над киевским Динамо в рамках 1/8 финала Лиги Европы (2:0).
"Я очень рад за команду. Все ребята отлично постарались. Мы любим участвовать в больших матчах.
Против Динамо был очень ответственный матч. Мы сумели доказать, что заслуживаем быть в четвертьфинале", — цитирует Морено УЕФА.
Отметим, что Жерар Морено претендует на награду лучшего игрока недели в Лиге Европы.
Видео голов и обзор матча Вильярреал — Динамо можно смотреть на Football.ua.
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