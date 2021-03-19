Лига Европы

Футболист рассказал о проходе в 1/4 финала ЛЕ.

Нападающий Вильярреала Жерар Морено прокомментировал победу над киевским Динамо в рамках 1/8 финала Лиги Европы (2:0).

"Я очень рад за команду. Все ребята отлично постарались. Мы любим участвовать в больших матчах.

Против Динамо был очень ответственный матч. Мы сумели доказать, что заслуживаем быть в четвертьфинале", — цитирует Морено УЕФА.

Отметим, что Жерар Морено претендует на награду лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Видео голов и обзор матча Вильярреал — Динамо можно смотреть на Football.ua.

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