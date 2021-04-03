Италия

Вашему вниманию ключевые моменты матча итальянского чемпионата.

В матче 29-го тура итальянской Серии А Сассуоло на своем поле расписал мировую с приехавшей в гости Ромой. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда Пеллегрини реализовал пенальти. Хозяева смогли сравнять счет в середине второго тайма усилиями Траоре, но уже через 12 минут Перес снова вывел "волков" вперед. Спасательный гол для Сассуоло был забит на 85-й минуте, а его автором стал Распадори.

Вашему вниманию видео голов и обзор данной встречи:

Сассуоло — Рома 2:2

Голы: Траоре, 57, Распадори, 85 — Пеллегрини, 25 (с пенальти), Перес, 69

Сассуоло: Консильи — Тольян (Хараслин, 77), Кирикеш (Пелузо, 84), Марлон, Рожерио — Обьянг, Лопес — Траоре, Джуричич (Оддеи, 84), Бога — Распадори

Рома: Лопес — Карсдорп, Кристанте, Манчини — Спинаццола, Диавара, Пеллегрини, Бруно Перес — Эль Шаарави (Верету, 74), Карлес Перес, Майораль (Джеко, 83)

Предупреждения: Джуричич, Рожерио, Хараслин — Диавара, Пеллегрини, Кристанте